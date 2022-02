Se sei alla ricerca di un buon computer da gaming, il web potrebbe offrire diverse soluzioni, molto valide. Scegliere i componenti giusti, tra i tantissimi prodotti che il mercato offre, è difficile! E’ sempre meglio affidarsi ad esperti del settore, che ti consigliano il pc da gaming perfetto per le tue esigenze. L’assemblaggio di un pc da gaming inoltre, non è cosi facile come può sembrare! Se cerchi un pc, assemblato alla perfezione e con il perfetto mix di componenti, puoi rivolgerti ad OSGaming.

I ragazzi di OSGaming, sono esperti del settore, hanno un’esperienza di oltre 15 anni nel mondo gaming ed inoltre sono anche loro gamers come te. Dunque se necessiti di consigli su configurazioni, periferiche o anche accessori, puoi rivolgerti a loro.

PC Gaming assemblato: quali componenti scegliere

Questo è il quesito che tutti i giovani gamers si pongono. Optare per una cpu intel o amd? Meglio inserire 16 o 32gb di ram? Ed infine, quale scheda video scegliere?

I ragazzi di OSGaming sono stati sempre chiari: scegliere tutti i componenti di ottima qualità di un pc gaming è il primo passo per avere prestazioni top di gamma. Dunque non solo, scheda video, processore e ram, che sono i componenti principali. Anche la scelta di un ottimo alimentatore è fondamentale, così come la scelta di un buon case ha un peso importante per il risultato finale. Altro fattore importante è il budget di spesa. In ogni caso, anche con un budget ristretto, potrai portare a casa un buon computer assemblato.

La configurazione entry level di OSGaming, OS RIG BASIC, ha un costo di circa 1000euro. E’ una pc gaming entry level, per entrare nel mondo dei pc assemblati, in grado di garantire buone prestazioni per il gaming in full hd. Dispone comunque di 16gb di ram con un processore intel di ultima generazione. Anche qui sono stati scelti tutti componenti dei top brand nel mondo del gaming, come Cooler master, Zotac, Corsair.

Sul sito www.osgaming.it, (LINK) potrai trovare anche configurazioni per giocare al top in 2k o in 4k, con potenti schede video e componenti di ultima generazione. L’ingrediente principale per OSGaming, è la qualità di tutti i componenti di cui il pc è composto. Inoltre potrai richiedere una configurazione personalizzata, compilando il form che troverai all’interno del sito web.

OSGaming: il blog

Come detto ad inizio articolo, i ragazzi di OSGaming sono gamers! Sono esperti del settore gaming. Il loro sito, non è solo un e-commerce dove trovare i migliori pc assemblati da gaming, ma hanno anche un blog, dove rimanere informati su tutte le ultime novità del mondo gaming e non solo!

Potrai leggere articoli su gioco.it (LINK) , fortnite, minecraft e tutti i gameplay più amati dai gamers. Insomma se sei un appassionato di gaming, non puoi non seguire OSGaming.