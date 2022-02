I messaggi vocali WhatsApp con la nuova interfaccia che include l’onda sonora rappresentativa dell’audio sono tra noi. L’aggiornamento è in fase di rilascio stabile per il servizio di messaggistica, dopo una lunga fase di beta testing. A cosa serve la novità o si tratta soltanto di un vezzo di natura grafica?

Cosa rappresenta l’onda sonora

Potrebbe essere scontato per alcuni, ma meglio chiarire quale novità è in fase di distribuzione. La grafica dei vocali WhatsApp sta cambiando anche per gli utenti finali, dopo essere stata testata dagli utenti beta. Accanto al classico pulsante triangolare del play, ora è visualizzabile un’onda sonora rappresentativa dell’audio condiviso nella chat singola o di gruppo. Proprio riproducendo il contenuto, la progressione mostrata evidenzierà il tono di voce del mittente del messaggio, più o meno alto.

Non c’è dubbio che la natura dell’ultima novità WhatsApp sia quasi prettamente di tipo grafico ma è anche vero che l’informazione qualitativa sul tono di voce del nostro interlocutore potrebbe pure essere utile, anche solo per individuare momenti in cui l’audio è al minimo e magari c’è assoluto silenzio nel vocale. Per quanto riguarda le funzioni di pausa del contenuto, ripresa e riascolto però, nulla è cambiato.

La versione dell’aggiornamento

Prendendo in considerazione i dispositivi Android per i quali ora l’aggiornamento dei vocali WhatsApp è a disposizione, la versione alla quale adeguarsi è quella siglata 2.22.4.74. Buona parte di chi possiede uno smartphone con sistema operativo Google ora comincia a visualizzare l’ultima grafica dei vocali pensata dagli sviluppatori. Nel caso in cui quanto riportato in questo articolo non sia ancora a portata di app, non varrà la pena preoccuparsi. Si tratterà solo di dover attendere un po’ di più ma il cambiamento farà capolino, anche solo nel giro di qualche ora o fra un paio di giorni.

Continua a leggere su optimagazine.com