Non funziona forMaps oggi 23 febbraio, stando almeno ad alcune segnalazioni venute a galla in mattinata. Un disservizio differente rispetto ad altri che abbiamo avuto modo di analizzare negli ultimi giorni all’interno del nostro magazine, come nel caso di Roblox, che va tuttavia approfondito. Cosa sappiamo al momento sull’anomalia venuta a galla in mattinata? Poco o nulla, visto che mentre pubblichiamo non abbiamo ancora riscontri ufficiali da parte dello staff, tramite i quali potremmo almeno comprendere l’origine del malfunzionamento.

Non funziona forMaps: alternative e prime testimonianze

Dunque, non funziona forMaps questo mercoledì. Le prime testimonianze in merito sono arrivate attorno alle 9. Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento per chi è alla ricerca di una mappa per navigare all’interno del mondo immobiliare. Grazie a questa piattaforma, infatti, diventa più semplice la ricerca delle particelle catastali, oltre al fatto che possiamo scoprire più facilmente i valutatori immobiliari che si trovano vicino a noi. Ancora, possiamo visualizzare gli strati catastali, i punti fiduciali e le zone OMI.

Come si manifestano le anomalie del giorno? Non funziona forMaps in quanto il sito risulta non raggiungibile. Probabile che sia in corso un semplice intervento di manutenzione, anche se pare non sia stato annunciato nelle ore antecedenti. Per questa ragione sarà molto importante monitorare la situazione in mattinata. Qualcuno ipotizza addirittura che l’intervento odierno possa portare ad un aggiornamento delle condizioni di utilizzo, rendendo il tutto a pagamento.

Se non funziona forMaps, ricordate che avete sempre a disposizione soluzioni alternative. Ad esempio, potete usare come alternativa Topogram mappe. L’auspicio, in ogni caso, è che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile. Staremo a vedere come andranno le cose in giornata, sperando che la situazione possa rientrare a stretto giro, tramite intervento dei tecnici.