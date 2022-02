La serie Hasta el Cielo di Netflix è ufficialmente entrata in produzione: si tratta dell’adattamento dell’omonimo film drammatico che lo scorso anno è entrato nelle top10 di diversi Paesi nel mondo, Italia compresa. Poco dopo, lo streamer ha annunciato il progetto di una serie televisiva ispirata al film, immaginata come un sequel degli eventi della pellicola.

La serie Hasta el Cielo avrà un’ambientazione internazionale: la produzione si sposterà tra Parigi, Madrid, Lisbona, la Galizia e la Nigeria. Le riprese sono iniziate questa settimana nella capitale francese, con Daniel Calparsoro di ritorno alla regia. Confermato anche il team creativo guidato dallo sceneggiatore Jorge Guerricaechevarría, che firma nuovamente le sceneggiature, di cui sono stati svelati i primi dettagli.

Attenzione Spoiler!

La serie Hasta el Cielo ripartirà dal finale del film e dalla sorte del protagonista Ángel, il personaggio interpretato da Miguel Herrán: l’ex Rio de La Casa di Carta ha interpretato un ragazzo di periferia che per caso si unisce ad una banda criminale capace di tenere in scacco Madrid con rapine, sparatorie e affari sporchi. Dopo il finale drammatico del thriller, ora la protagonista principale della serie è sua moglie, Sole (interpretata da Asia Ortega): rimasta vedova, rifiuterà la tutela del padre Rogelio, il pericoloso trafficante interpretato da Luis Tosar, e intraprenderà la propria strada cercando di guadagnare la fiducia dei membri della banda del suo defunto marito per partecipare a nuovi colpi. La rivalità con altre bande di delinquenti e la lotta con le forze dell’ordine complicheranno la sua ascesa nel mondo del crimine, anche se Sole farà tutto il possibile per raggiungere i suoi scopi.

La serie Hasta el Cielo farà dunque a meno di Miguel Herrán, indubbiamente il volto più popolare del cast del film, mentre la nuova protagonista Asia Ortega sarà affiancata nel cast da da Álvaro Rico (noto per il ruolo di Polo nella serie spagnola Élite di Netflix), Richard Holmes, Patricia Vico, Alana La Hija del Sheikh, Fernando Cayo (altro volto de La Casa di Carta, interprete del colonnello Tamayo), Ajax Pedrosa, Dollar Selmouni e Jarfaiter.

