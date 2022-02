In Occhi Rossi di Coez troviamo le parole che almeno una volta abbiamo pronunciato, scritto o pensato dopo la fine di un amore. Ci sono relazioni che restano impresse nella memoria anche mesi, anni dopo, per via del segno indelebile lasciato dalla persona ormai uscita dalla nostra vita. Del resto Silvano Albanese – questo il nome di battesimo di Coez – ci ha abituati alla sua poesia acida metropolitana dai tempi de La Musica Non C’è, e troppe volte è stato il portavoce delle nostre malinconie.

Occhi Rossi di Coez è il nuovo singolo estratto da Volare (2021), sesto album in studio, arriva dopo altri proiettili come Wu-Tang, Flow Easy e Come Nelle Canzoni. Il brano si presenta come la più classica delle ballate à la Coez, con un beat minimale, rintocchi di pianoforte e la voce di Coez sdoppiata – l’ottava più alta è filtrata con l’autotune – e impegnata in una melodia struggente e stanca, frutto di lunghe riflessioni del protagonista del testo.

Nel testo di Occhi Rossi di Coez leggiamo la nostalgia per quella persona che un tempo era l’amata, ma che la separazione non ha reso meno degna di affetto e stima. Coez, infatti, usa parole come “sei la sola, per me”, un’esclusiva che è rimasta nonostante si parli di strade ormai separate e divenute distanti. Il nuovo singolo estratto da Volare sarà in rotazione radiofonica da venerdì 25 febbraio, accompagnato anche dal videoclip ufficiale.

Dopo l’uscita di Volare Coez è salito sul palco con il tour promozionale del disco. Le date continuano, con un prossimo appuntamento il 7 marzo presso Teatro Concordia di Torino, fino all’ultimo concerto del calendario il 20 aprile all’Atlantico di Roma. Di seguito il testo di Occhi Rossi di Coez, il nuovo estratto da Volare già disponibile in streaming e da venerdì in rotazione radiofonica.

Testo