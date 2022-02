Nonostante il cambio di programmazione americana, il finto finale di The Good Doctor 5 andrà ugualmente in onda oggi, 23 febbraio, su Rai2. Dopo una lunga galoppata è arrivato il momento di salutare Shaun e i suoi anche se per un po’ abbiamo sperato il contrario. Negli Usa la serie è ferma dallo scorso novembre e riprenderà la sua corsa proprio il 28 febbraio, in anticipo rispetto a quanto previsto, al contrario, in Italia, è già arrivato il momento dei saluti e non sappiamo bene fino a quando.

L’episodio numero 7 dal titolo Solo bugie che in Patria ha chiuso la prima parte della stagione lo scorso novembre, chiuderà la lunga corsa di The Good Doctor 5 su Rai2 proprio questa sera rimandando al prossimo autunno (salvo cambiamenti) i restanti episodi. Quello che vedremo questa sera sarà un episodio intenso e di rottura proprio perché in Patria è stato il finale della prima parte di stagione, ma cosa ne sarà di Shaun e i suoi?

Il dottore interpretato da Freddie Highmore arriverà ad un vero e proprio punto di rottura convinto che tutti continuino a tradirlo e a mentirgli. A fargli perdere la testa è la verità su Lea e sulle manipolazioni sui giudizi dei suoi pazienti ma la ciliegina sulla torta arriva quando in ospedale un paziente muore a causa di un medicinale scaduto.

Il paziente in questione è un bambino appena nato e questo rende Shaun ancora più vulnerabile. A quel punto il dottore accuserà Glassman di essere un pessimo mentore e di avergli mentito dandogli la colpa di quanto è accaduto proprio perché lui non è più alla direzione dell’ospedale. Anche per Glassman non mancheranno le novità quando alla sua porta busserà la sua prima moglie per chiedergli aiuto per la vita del suo attuale marito. A quel punto i due dovranno per forza affrontare il passato, come finirà?

La serie saluterà quindi il prime time di Rai2 ma per i fan c’è all’orizzonte una novità importante. La rete ha deciso di non mettere da parte Shaun e i suoi e dal 7 marzo il medical drama andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 19.40 sin dal primo episodio.