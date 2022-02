Anche i concerti di Sfera Ebbasta slittano nuovamente. Il trapper di Cinisello Balsamo lo ha appena comunicato sui social. Il nuovo calcolo del calendario è dovuto al persistere dell’emergenza pandemica, che sta portando altri suoi colleghi a ridimensionare le date dei tour. Tra questi c’è anche Marracash, che nelle ultime ore ha comunicato le nuove date del Persone Tour 2022.

Le nuove date dei concerti di Sfera Ebbasta

I concerti di Sfera Ebbasta subiscono un nuovo slittamento dopo una prima posticipazione dal 2021 al 2022. Le date erano programmate inizialmente per l’aprile 2022, ma per disposizioni governative il Famoso Tour 2022 dovrà partire nel periodo autunnale.

Ecco il calendario aggiornato:

RIMINI RDS STADIUM – 23 SETTEMBRE 2022 – sostituisce 9 aprile 2022 e 11 settembre 2021

MILANO MEDIOLANUM FORUM – 25 SETTEMBRE 2022 – sostituisce 11 aprile 2022 e 13 settembre 2021

MILANO MEDIOLANUM FORUM – 26 SETTEMBRE 2022 – sostituisce 12 aprile 2022 e 14 settembre 2021

ROMA PALASPORT – 29 SETTEMBRE 2022 – sostituisce 22 aprile 2022 e 28 settembre 2021

EBOLI PALASELE – 1 OTTOBRE 2022 – sostituisce 24 aprile 2022 e 2 ottobre 2021

BOLOGNA UNIPOL ARENA – 4 OTTOBRE 2022 – sostituisce 20 aprile 2022 e 20 settembre 2021

FIRENZE MANDELA FORUM – 6 OTTOBRE 2022 – sostituisce 28 aprile 2022 e 24 settembre 2021

TORINO PALA ALPITOUR – 9 OTTOBRE 2022 – sostituisce 26 aprile 2022 e 21 settembre 2021

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date. Ecco cosa scrive Sfera Ebbasta per spiegare lo slittamento:

“Non essendo ancora stata comunicata dal Governo la data di una possibile riapertura al 100% dei concerti, ci troviamo costretti a spostare ancora una volta il tour. Ci scusiamo con tutto il pubblico ma, per poter organizzare tutto il team di lavoro e la relativa produzione che, in particolare per questo tour, sarà molto complessa e impegnativa, è necessario più di un mese di lavoro. Le nuove date del tour saranno previste durante i mesi di settembre e ottobre 2022 e i biglietti già acquistati saranno validi per i prossimi spettacoli”.

Il Famoso Tour 2022

Con il Famoso Tour 2022 Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, porta sul palco la sua nuova fatica discografica. Famoso è il suo quarto album, seguito ideale di Rockstar (2018) e oggetto anche del documentario Famoso – The Movie di Pepsy Romanoff che racconta l’ascesa al successo del trapper e i retroscena del nuovo album.

Recentemente Sfera Ebbasta ha annunciato che diventerà presto padre, mostrando una foto che lo ritrae insieme alla compagna Angelina Lacour con pancione in bella vista e le ecografie del nascituro. Negli ultimi mesi Gionata, inoltre, è stato al centro di una querelle con Fabrizio Corona, che in alcune storie Instagram aveva preso in giro sia lui che il collega Tony Effe, con il quale ha duettato nel brano Mi Piace.

Tra le ultime novità discografiche, Sfera Ebbasta ha partecipato al brano Solite Pare di Sick Luce in duetto con Tha Supreme. Tra gli altri duetti eccellenti, ricordiamo quello con Madame nella traccia Tu M’Hai Capito.