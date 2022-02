HELLRICO

Le Ragioni di CRISTIANO

REVINCK

Per dare visibilità all’incredibile mondo si artisti e gruppi della nuova era, ho creato uno spazio nel mio canale Telegram Sir Red Ronnie che si chiama ASCOLTAMI! dove tutti possono postare link al proprio video e info per essere contattati.

Siamo arrivati al n° 9 di questa rubrica e il link lo trovi fissato in alto sul canale.

Tra tutti i video proposti, scegliamo gli artisti con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera e alcuni di loro vengono anche invitati ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ecco isolate le interviste e i videoclip di questi artisti:

HELLRICO

Hell Rico è una band alternative-Rock che nasce nel 2019 di cui fanno parte Enrico Esposito e Carmelo Motolese rispettivamente voce/testi percussioni e chitarre/voci. L’8 gennaio 2020 è uscito in formato fisico del primo album “Una vita all’inferno” disponibile sugli stores digitali e tramite i social della band.

L’album è uscito per Overdub Recordings ed è stato registrato allo Sgualfos studio di Dario Amorosi a Faggiano nell’estate 2019. L’uscita è stata anticipata da due singoli “Tutta la notte” e “L’invidia è”. Il progetto che già dal 2017, con il nome di Voltura aveva pubblicato un ep “presto sarà tardi” contenente due tracce, vede la collaborazione di Fabrizio De marco al basso per le riprese in studio e della preziosa collaborazione di Antonio Astremo alla batteria e Giulio Lomartire al basso per i live che hanno seguito l’uscita del disco.

Le Ragioni di CRISTIANO

Marco Cristiano nasce artisticamente nel 2011 calcando i primi palchi con varie band nell’hinterland Calabrese

Varie sperimentazioni live nel corso degli anni lo portano ad approcciarsi anche discograficamente al mondo della musica

Trasferitosi a Roma dal 2018 per inseguire il suo sogno inizia a suonare con varie band del luogo ma la situazione viene inevitabilmente bloccata causa pandemia

Durante questo periodo il progetto evolve col nome “le ragioni di cristiano”

Nel maggio 2021 pubblica in digitale “la ballata di tata” corredata da videoclip ufficiale

Attualmente sta lavorando per la realizzazione di un Disco.

REVINCK

I Revinck si incontrano per la prima volta in un garage della provincia romana e decidono di mettere insieme le proprie idee. Nell’aprile del 2014 pubblicano l’Ep di esordio” lì sospeso”, progetto che contiene 4 brani e che porterà qualche mese più tardi alla realizzazione del video di “Viene a prendermi” . Numerose le apparizioni live (circolo degli artisti, le mura, l’asino che vola, largo venue)

e le partecipazioni a concorsi (finalisti del contest fuori scena, premio della critica it’s up to you e Sanremo Rock), soprattutto nell’ambito della scena musicale romana. Nel 2018 producono il loro primo album “partire dal meglio” presentandolo al pubblico con il singolo “La vita che volevi”.

Intimità, scoperta e consapevolezza sono pezzi di un puzzle che componiamo con misura. La batteria rompe l’apparente calma, le chitarre dissolvono in finali coinvolgenti, la voce grida parole scritte solo in italiano. Come funamboli ci attraversiamo.

