Sono stati comunicati gli ospiti di Michelle Impossible per la seconda ed ultima puntata in onda stasera, mercoledì 23 febbraio, su Canale 5. Il gran finale del nuovo programma di Michelle Hunziker prevede di accogliere sul palco diversi amici, dopo il grande successo del primo appuntamento della scorsa settimana che ha visto consumarsi un tenero bacio tra la conduttrice ed Eros Ramazzotti, suo ex marito.

In prima serata su Canale 5, stasera va in onda la seconda parte dello show Michelle Impossible con Michelle Hunziker alle prese con un racconto emozionante che ha già conquistato pubblico, critica e social.

Con il supporto dell’orchestra e del corpo di ballo, Michelle Hunziker si metterà nuovamente alla prova in vesti differenti: non solo conduce la serata ma canta e balla per raccontarsi al pubblico attraverso le tappe fondamentali dei suoi primi 25 anni di carriera televisiva. Al suo fianco, come nel primo appuntamento, numerosi amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

Gli ospiti di Michelle Impossible stasera

Stasera, tra gli ospiti di Michelle Impossible vedremo esponenti del mondo della musica e della televisione, con l’aggiunta di un intervento comico a cura di un duo molto amato.

Sul palco con Michelle Hunziker ci sarà Massimo Ranieri ma anche Ambra Angiolini. Prenderanno parte alla festa di Michelle, poi, Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Nina Zilli. Dal mondo della musica ci sarà anche Ghemon. Tra gli ospiti di Michelle Impossible sono attesi stasera Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari, il duo comico composto da Angelo Pisani e Marco Silvestri.

Ma non è tutto. Una grande sorpresa è attesa per la gran chiusa dello show: J-Ax. Eccezionalmente, e solo per Michelle, lo “zio” d’Italia si esibirà con DJ Jad, suo storico compagno negli Articolo 31. Per il pubblico di canale 5 un tuffo indietro nel tempo.

Silvia Toffanin intervisterà la signora Ineke, mamma di Michelle Hunziker. Su Canale 5 un racconto toccante attraverso il quale la donna ripercorrerà una delle pagine più dolorose e delicate della sua vita e di quella di Michelle.

Anche in questa puntata ci saranno Katia Follesa e Michela Giraud: la loro simpatia sarà l’ingrediente chiave per coinvolgere la padrona di casa in gag inaspettate e divertenti.

Al fianco di mamma Michelle non poteva mancare Aurora Ramazzotti, a lei la guida del Roast Show per analizzare ironicamente alcune performance della Hunziker. Aurora sarà supportata nel compito da alcuni ospiti.