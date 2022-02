Diventa perentorio, il tono con cui arriva la confessione di Gino Paoli su Ornella Vanoni. I due si sono amati, si sa, e recentemente proprio la cantautrice milanese si è lasciata andare in una serie di dichiarazioni sul collega ed ex compagno. Ascoltata da Aldo Cazzullo per il Corriere Della Sera nell’agosto 2021, la Vanoni aveva raccontato che al loro primo incontro chiese a Gino Paoli: “Dicono che sei fro**o, è vero?”. Un siparietto goliardico, se vogliamo, dopo il quale i due artisti si baciarono per la prima volta.

Non solo. Come ricorda il giornalista che nelle ultime ore ha intervistato Gino Paoli, la collega ed ex amante ha descritto il cantautore genovese come “poco ironico”, stessa parola usata per descrivere Giorgio Strehler in una vecchia intervista rilasciata per Repubblica:

“Strehler e Paoli? Diciamo che di ironia erano totalmente mancanti: è una cosa come il talento, lo puoi avere ma se non ti applichi poi non serve”.

Affermazione che non è certo sfuggita alla voce de Il Cielo In Una Stanza, che tra l’altro ammette di aver apprezzato il tributo reso da Mahmood e Blanco durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2022. “Puoi usare qualsiasi mezzo, se hai qualcosa da trasmettere – dice Gino Paoli – E con i rapper non mi pare accada sempre”. Dopo aver ricordato Luigi Tenco e aver raccontato il suo rapporto con quella pallottola che ancora si trova vicino al cuore, Gino Paoli viene incalzato su Ornella Vanoni.

“Si vede spesso in TV”, gli dice il giornalista. “Ora sente l’urgenza di raccontare”, dice Gino Paoli, poi continua: “Anche cose che sarebbe meglio non dicesse“. Dell’amica e collega dice che si è “smollata con l’età”. Qualcosa, dunque, potrebbe aver infastidito il cantautore. Il giornalista lo incalza su quella volta in cui è stato accusato di essere poco ironico: “Io sono talmente ironico che nessuno lo capisce”.