In questa mattinata di mercoledì 23 febbraio ci sono problemi Vodafone, in particolar modo a Roma. Non funzionerebbe bene il servizio di rete per l’operatore ad alcuni clienti ma l’anomalia non si manifesta come un down diffuso, almeno al momento di questa pubblicazione.

La piattaforma Downdetector, alle ore 9 di mattina, presenta un paio di centinaia di segnalazioni di malfunzionamenti. Le prime segnalazioni sono state riportate alle 7 di questa giornata per poi moltiplicarsi nei minuti successivi. Per quanto riguarda l’area geografica maggiormente colpita dalle difficoltà odierne, sembrerebbe essere la città di Roma la più colpita dalle anomalie di questo giorno di metà settimana, di certo per una questione di maggiore densità demografica ma (probabilmente) anche per qualche ulteriore errore di natura tecnica.

In che cosa consistono i problemi Vodafone odierni? La rete non funzione come al solito in questa giornata per chi possiede una SIM mobile dell’operatore rosso: la navigazione è molto lenta o comunque del tutto inibita per alcuni. Sempre al momento della messa online di questo primo aggiornamento, non risultano invece esserci anomalie per quanto riguarda il servizio di connessione per le linee fisse di casa e di ufficio. Naturalmente la situazione è in continuo divenire e potrebbe anche cambiare rapidamente. Non sono sopraggiunti, nel frattempo, feedback ufficiali del vettore, utili per comprendere meglio la situazione.

Aggiornamento 9:45 – I problemi Vodafone continuano anche in questi minuti ma continuano a riguardare solo una nicchia di clienti con la curva di segnalazioni ferma a quota 200 da circa mezz’ore. I numeri assistenza per ottenere supporto restano sempre gli stessi per chi avesse la necessità di parlare con un operatore in questo preciso momento:

190, gratuito per numeri Vodafone e attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22;

+39 349 2000190, gratuito dall’estero, anche questo attivo dalle 8:00 alle 22:00 (nel fuso orario italiano.

Aggiornamento 11:00 – La situazione sta lentamente rientrando e le anomalie stanno scomparendo.

