Siamo una band indie-folk con un tocco pop!

Nasciamo nel 2019, a Parigi , da una volontà comune di condividere e trasmettere vibrazioni di gioia, libertà, mistero e Vita!

Il nostro gruppo è Italo-Francese ed è formato da 5 artisti che prima di tutto sono grandi amici nella vita:

Claudia Palleschi: voce lead,

Pascal Claro: chitarra ritmica, seconda voce

Maxime Les Glas: chitarra solista, cori

Pierre Marazin: percussioni

Morgane Ricoteau: violino, cori

“Woodlight”, ovvero luce del bosco, è l’immagine che abbiamo scelto nel momento in cui cercavamo il nostro nome: raggi di sole che penetrano tra i rami di un bosco denso di mistero…

Questa immagine rappresenta la nostra musica: le sonorità folk si mescolano a melodie pop, a richiami celtici, accompagnate da ritmi tribali e dalla polifonia vocale che fa da protagonista in ogni brano.

I vari lockdown del 2020 ci hanno dato l’occasione di avere parecchio tempo a disposizione. Abbiamo quindi lavorato sodo, componendo e registrando in studio gli 8 pezzi dai quali è nato il disco “Woodlight”: il primo albero piantato nel nostro bosco luminoso! Dopo aver testato la nostra formazione in feste ed eventi privati, a partire da Aprile 2022 debutteremo con i primi concerti live!

In attesa di conoscerci dal vivo, seguiteci e scoprite la nostra musica su YouTube e Spotify!

YouTube: https://woodlightmusic.com/youtube

Spotify: https://woodlightmusic.com/spotify

Sin dall’inizio dei suoi studi musicali, Davide è stato in tournée con orchestre internazionali come percussionista e come timpanista in giro per l’Europa collaborando con musicisti e direttori di fama mondiale. A 18 anni si è laureato con lode in Strumenti a Percussione presso il conservatorio di Musica A. Pedrollo di Vicenza. Si è perfezionato in marimba conseguendo una laurea di secondo livello in Discipline Musicali guadagnando la lode e la menzione d’onore. Dopo la laurea ha lavorato nel settore suonando come solista, in formazione di duo/trio/ensemble/musica da camera ed assieme ad orchestre professionali in Europa, Israele, Giappone.



Ha tenuto inoltre masterclass e workshop di strumenti a percussione in Italia, Spagna e Giappone.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi musicali internazionali sia come solista che come membro di ensemble di percussioni incidendo anche alcuni CD.

Come compositore classico scrive principalmente per strumenti a percussione e le sue opere sono pubblicate dalle edizioni norvegesi Norsk Musikforlag A/S e promosse in concorsi di musica internazionali.



Attualmente sta producendo album che abbracciano diversi generi come elettronica, dance e chill out.

Zeta è anche un cantautore e coltiva la sua passione per il canto. Uno dei suoi obiettivi è quello di fondere la voce con l’accompagnamento di marimba, che ha portato all’arrangiamento e alla pubblicazione di famose canzoni italiane come al riarrangiamento di famosi brani di internazionali.

“Oltre a divertirmi – dice – vorrei che la Marimba fosse riconosciuta da un pubblico più ampio”.

Attualmente ricopre il ruolo di docente di strumenti a percussione e musica da camera presso il Liceo Musicale Pigafetta di Vicenza.

Davide è un endorser della marca Austriaca di mazzuole per strumenti a percussione a tastiera SchlagKraft.

I Verdecane sono una band italiana con base tra la provincia di Trento e quella di Brescia a cui piace mescolare forme musicali differenti: cantautori che raccontano atmosfere metropolitane rock-blues e musica autografa che viaggia tra ritmi ska-folk ed ammiccamenti gitani.

Dall’incontro di musicisti diversi, diversi quanto le realtà che si portano appresso, scorrono le vite e nascono le storie di cui raccontano.

Un viaggio come un rendez-vous tra viandanti perché “Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia, e qualcuno a cui raccontarla”.

Lo spettacolo che propongono è un viaggio all’insegna dell’ironia, giocato sull’interazione tra pubblico e musicisti che coinvolge e diverte.

All’attivo centinaia di live (tra cui diverse aperture per musicisti di fama internazionale: Davide Van De Sfroos, Duke Robillard, Vallanzaska, Sonny Landreth, John Hiatt…), festival (come ultimo nel tempo il Festival Internazionale di Riva del Garda).

In questo momento stanno ultimando la registrazione del loro ultimo album “Piccolo Romanticismo Scapigliato” prodotto in collaborazione con Valerio Gaffurini e Paolo Costola che verrà distribuito all’inizio del prossimo anno.

Link del video di “Prossima Fermata”: https://www.youtube.com/watch?v=-2UHoDCO-3M

Link del video di “Vinsanto”: https://www.youtube.com/watch?v=3gNRChlpItA

I Verdecane sono:

Voce – Gibi Volpi

Chitarra – Davide “Menzo” Mazzotti Sax – Marco Orrù

Basso – Fabio Dattilo

Batteria – Devis Tarolli.

www.verdecane.com https://www.instagram.com/verdecane/ www.facebook.com/verdecaneband https://www.youtube.com/VerdecaneChannel

info@verdecane.com

