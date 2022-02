I Paesi in gara all’Eurovision Song Contest 2022 stanno schierando i rispettivi cantanti che si esibiranno a Torino in rappresentanza della nazione. Non solo Mahmood e Blanco: tra i cantanti all’Eurovision Song Contest 2022 noti in Italia spuntano anche i nomi di Achille Lauro e di Emma Muscat.

Lauro ha trionfato nel Contest Una Voce Per San Marino e si esibirà all’Eurovision in rappresentanza della Repubblica di San Marino con la sua Stripper. Emma Muscat è tornata a casa e si esibirà in rappresentanza di Malta, il suo Paese Natale. La sua canzone in gara si intitola Out Of Sight.

In rappresentanza dell’Italia, invece, ci saranno – come ormai accade da diversi anni – i vincitori del Festival di Sanremo 2022. Mahmood e Blanco porteranno sul palco di Torino la canzone Brividi, che subirà alcuni tagli per rientrare nei 3 minuti di durata massima consentiti dall’Eurovision per ogni brano in competizione.

I cantanti all’Eurovision Song Contest 2022 sono in tutto 41, ognuno in gara in rappresentanza del rispettivo Paese di provenienza. Si esibiranno dal 10 al 14 maggio a Torino, in occasione dell’edizione italiana di ESC. Tutto sui conduttori di ESC 2022!

Tutti i cantanti all’Eurovision Song Contest 2022

Albania: Ronela Hajati con Sekret

Armenia: in attesa di comunicazione

Australia: in attesa di comunicazione

Austria: Lum!x ft Pia Maria con Halo

Azerbaijan: in attesa di comunicazione

Belgio: Jérémie Makiese, canzone in attesa di comunicazione

Bulgaria: Intelligent Music Project con Intention

Croazia: Mia Dimšić con Guilty Pleasure

Cipro: in attesa di comunicazione

Repubblica Ceca: We Are Domi con Lights Off

Danimarca: in attesa di comunicazione

Estonia: Stefan con Hope

Finlandia: in attesa di comunicazione

Francia: in attesa di comunicazione

Georgia: Circus Mircus canzone in attesa di comunicazione

Germania: in attesa di comunicazione

Grecia: Amanda Tenfjord canzone in attesa di comunicazione

Islanda: in attesa di comunicazione

Irlanda: Brooke con That’s Rich

Israele: Michael Ben-David con I.M

Italia: Mahmood e Blanco con Brividi

Lettonia: in attesa di comunicazione

Lituania: Monika Liu con Sentimental

Malta: Emma Muscat con Out Of Sight

Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con Trenulețul

Montenegro: Vladana canzone in attesa di comunicazione

Olanda: S10 canzone in attesa di comunicazione

Macedonia del Nord: Andrea con Circles

Norvegia: Subwoolfer con Give That Wolf A Banana

Polonia: Ochman con River

Portogallo: in attesa di comunicazione

Romania: in attesa di comunicazione

Russia: in attesa di comunicazione

San Marino: Achille Lauro con Stripper

Serbia: in attesa di comunicazione

Slovenia: LPS (Last Pizza Slice) con Disko

Spagna: Chanel con SloMo

Svezia: in attesa di comunicazione

Svizzera: in attesa di comunicazione

Ucraina: Alina Pash con Тіні забутих предків’ (‘Shadows of Forgotten Ancestors’)

Regno Unito: in attesa di comunicazione