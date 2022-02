Stando ai primi rumors giunti in Rete, pare che l’ultimo aggiornamento del software Fire TV vada a bloccare l’installazione di launcher alternativi sui principali dispositivi. Come ben sappiamo, le Amazon Fire TV Stick sono tra i dongle di streaming più popolari sul mercato e, in particolare, il dongle per lo streaming 4K offre un supporto per HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. Per un po’ di tempo, le chiavette TV di Amazon sono state delle perfette alternative a ciò che veniva offerto dal software stock indicato su Fire OS.

Adesso l’e-commerce statunitense ha iniziato a bloccare questa soluzione con un update del software Fire TV, soprattutto perché in questo modo veniva a mancare una delle specifiche funzionalità che consente ad Amazon di vendere le sue stick TV ad un prezzo consigliato, ossia l’esistenza di annunci pubblicitari nella schermata iniziale predefinita del sistema operativo. Gli utenti hanno segnalato, su Reddit e sui forum XDA, diversi aggiornamenti di Fire OS che vengono implementati per alcuni dispositivi che, a quanto pare, impediscono l’utilizzo di launcher personalizzati.

Gli aggiornamenti, che si trovano in fase di distribuzione, si rivolgono ai seguenti modelli di Fire TV e si diversificano in base all’anno della chiavetta: Fire OS 7 (versione 7.2.7.3, build PS7273/2622) blocca i launcher personalizzati su Fire TV Cube, Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Stick di terza generazione e Fire TV Stick Lite; Fire OS 6 (versione 6.2.8.7, build PS6287/3768) blocca i launcher personalizzati su Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube di prima generazione e Fire TV (Pendant) di terza generazione e Fire OS 5 (versione 5.2.8.7) potrebbe bloccare i launcher personalizzati su Fire TV Stick di prima e seconda generazione, e Fire TV di seconda generazione. È molto probabile che Amazon continuerà a dichiarare “guerra” agli utenti che sono intenti a cambiare i launcher sui loro dispositivi. Per adesso l’unica soluzione per aggirare questo problema sta nel tentare di non aggiornare la propria chiavetta.

Continua a leggere su optimagazine.com