Si registrano proprio in questi minuti problemi Libero Mail, considerando il fatto che dalle 12 di oggi 22 febbraio il servizio non funziona. Ci sono delle distinzioni da prendere in esame, che a conti fatti differenziano la situazione odierna rispetto all’ultimo report sul tema che abbiamo condiviso coi nostri lettori. In particolare, il login diventa impossibile provando ad accedere alla propria casella di posta elettronica da PC. Un messaggio di errore, infatti, rende non consultabili i messaggi ricevuti, oltre ovviamente a non poterne inviare di nuovi.

Le prime indicazioni sui problemi Libero Mail del 22 febbraio

Allo stesso tempo, qualora abbiate installato l’app, ricevendo email poco prima del disservizio, le notifiche dovrebbero consentirvi di leggere quello che vi è stato inviato. I problemi Libero Mail di questo martedì non sono isolati. Non è un caso che su Down Detector possiate facilmente prendere atto dell’improvvisa impennata di segnalazioni che abbiamo registrato negli ultimi minuti. Allo stato attuale, non abbiamo comunicazioni dello staff utili per comprendere la gravità della situazione.

Va detto che a tratti, in questi secondi, il servizio sembra funzionare, ma passando da una pagina all’altra potreste ancora andare incontro a messaggi di errore. Dunque, i problemi Libero Mail di questa mattina potrebbero già essere in fase di risoluzione. Vi terremo aggiornati nei prossimi minuti, in modo da capire cosa stia avvenendo con il malfunzionamento che abbiamo deciso di portare alla vostra attenzione. Nel frattempo, sentitevi liberi di commentare il nostro articolo di oggi con quanto registrato in mattinata.

Aggiornamento ore 12:48. Confermo che la situazione stia rientrando e che i problemi Libero Mail in questi minuti siano limitati a pochi utenti. Con ogni probabilità, dunque, si è trattato di un disservizio durato pochi istanti e prontamente preso in carico da chi di dovere.