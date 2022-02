Quando usciranno gli Apple Glass e potranno essere acquistati? Tanto più, quanto costeranno? Dopo indiscrezioni incerte sul destino degli occhiali smart dell’azienda di Cupertino, in questo mese di febbraio, apprendiamo da fonti asiatiche (DigiTimes) che il lancio dei nuovi rivoluzionati dispositivi non sarebbe poi così lontano.

Nel recente passato, alcuni analisti avevano ipotizzato dei problemi nei prototipi di Apple Glass. Proprio per questo motivo, la fase di produzione vera e propria era stata posticipata. Al contrario, sarebbe giunta ora la “convalida ingegneristica in seconda fase” (EVT 2) dei modelli progettati. Il passaggio sancirebbe che le unità soddisfanno gli standard stabiliti e proprio per questo motivo, si potrebbe passare alla fase successiva. Quest’ultima corrisponde alla produzione di massa.

A quando il lancio?

Proprio a seguito delle informazioni ufficiose ora in circolazione, ci sono concrete speranze che l’uscita degli Apple Glass avvenga nel corso del prossimo evento autunnale dell’azienda guidata da Tim Cook. In pratica, gli occhiali smart dovrebbero giungere all’interno dello stesso Keynote in cui saranno presenti gli iPhone 14 e di certo anche i nuovi Apple Watch della Serie 8.

Nonostante il probabile lancio settembrino degli Apple Watch, la vendita dello stesso hardware potrebbe poi non essere immediata. La carenza di chip a livello mondiale potrebbe influire anche sulla commercializzazione del prodotto pure tanto atteso. Per quanto poi riguarda il prezzo del nuovo ritrovato hi-tech, come al solito per l’azienda di Cupertino, non c’è da aspettarsi un valore contenuto. Il costo da affrontare sarebbe di circa 3000 dollari negli Stati Uniti e la cifra potrebbe essere la stessa anche in euro (non considerando l’esatta conversione). Tra le specifiche attese ci sarebbero 2 display micro-LED 4K, 15 moduli ottici, 2 processori ma anche la tecnologia di connessione Wi-Fi 6E, l’immancabile tracking degli occhi e una modalità per la realtà aumentata.

