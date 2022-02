Non ci possiamo lamentare del Samsung Galaxy S21 FE, che è, senza ombra di dubbio, un gran bel telefono, pur essendo arrivato sul mercato con qualche mese di ritardo. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, di tanto in tanto l’interfaccia utente del Samsung Galaxy S21 tende a presentare dei rallentamenti, per effetto della diminuzione del refresh rate dello schermo al di sotto dei 60Hz (cosa che fa sì che tutto venga animato in modo estremamente lento).

Il device non ha un display con frequenza di aggiornamento variabile (funziona a 60Hz o a 120Hz), quindi pare si tratti di un disturbo software risolvibile tramite futuri aggiornamenti. In effetti, dovrebbe essere abbastanza semplice, poiché tutto ciò che bisogna fare per correggere la bassa frequenza di refresh rate è spegnere e riaccendere lo schermo. Ovviamente, questo presupponendo che non ci siano problemi di fondo dal punto di vista hardware (in quel caso, l’unico modo per risolvere il problema sarà sostituire il dispositivo a tutti gli utenti che l’hanno riscontrato). Il colosso di Seul sarà stato di certo informato del disturbo, e sarà magari già a lavoro per risolvere il tutto (sempre che si tratti di un problema software).

Speriamo la situazione migliori e che le segnalazioni relative ai problemi di aggiornamento del refresh rate diminuiscano col tempo, magari proprio all’indomani di uno o più aggiornamenti software capaci di risolvere le cose in maniera veloce e indolore. Sarebbe un peccato per il Samsung Galaxy S21 FE avere a che fare con una situazione che obblighi il colosso di Seul al richiamo, essendo il device già ‘macchiato’ dal ritardo accumulato per via delle crisi mondiale dei seminconduttori, che, come sappiamo, ne ha fortemente condizionato il lancio (che sarebbe dovuto avvenire ad agosto scorso).

