Bisogna fare i conti in queste ore con le segnalazioni riguardanti i primi problemi per il Samsung Galaxy S22 Ultra. Al di là della questione disponibilità, che abbiamo preso in esame nella giornata di ieri con un primo articolo sul nostro magazine, ci sono forti lamentale a proposito di un bug riguardante il display. In cosa consiste? Le segnalazioni giunte nel corso dell’ultima settimana sembrano molto chiare e ci parlano di una striscia di colore viola, che a conti fatti non rappresenta un inedito assoluto per i top di gamma del produttore coreano.

Cosa sappiamo sui problemi al display per il Samsung Galaxy S22 Ultra

Nel dettaglio, nonostante lo schermo del Samsung Galaxy S22 Ultra sulla carta non abbia eguali, con la possibilità di arrivare addirittura a 1.750 nits di luminosità massima, un bug sta prendendo piede rapidamente in giro per il mondo. Secondo alcuni possessori del Samsung Galaxy S22 Ultra, pare sia necessario affrontare uno strano problema, che in passato a dirla tutta era già stato riscontrato con altri top di gamma. Non a caso, ne stanno parlando diversi siti di settore oggi.

Alcuni utenti hanno affermato che il proprio Samsung Galaxy S22 Ultra stia mostrando una linea pixellata che corre orizzontalmente su tutto il display. Come se non bastasse, a testimonianza del fatto che non si tratti di un’anomalia isolata, tutti questi casi mostrano come la linea che attraversa il display del telefono si trovi più o meno nella stessa posizione. Potrebbe trattarsi di un problema software poiché la modifica della modalità di visualizzazione su Vivid sembra risolvere il problema.

Tuttavia, diversi addetti ai lavori hanno pochi dubbi che sia un difetto di fabbrica. Insomma, un bug hardware che a conti fatti risulterebbe molto grave per i Samsung Galaxy S22 Ultra. Qualora fosse confermata la tesi, infatti, i prodotti in circolazione dovrebbero essere ritirati a stretto giro.