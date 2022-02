Con l’arrivo dei Metallica ai Grammy Awards si fa la storia. È il 22 febbraio 1989 e la National Academy Of Recording Arts And Sciences si affaccia a ciò che in quegli anni sta diventando sempre meno di nicchia: l’hard rock e l’heavy metal. Per questo, in quella edizione del premio, vengono introdotte le categorie Miglior Performance – vocale o strumentale – Hard Rock e Heavy Metal. Una scelta che farà la storia, visto che la band di James Hetfield è ormai un fenomeno mondiale, specialmente dopo le ultime bombe sganciate Master Of Puppets (1986) e And Justice For All (1988).

In quell’occasione conduce la cerimonia Alice Cooper insieme a Lita Ford. I Metallica si contendono il premio in lizza con i Jane’s Addiction con il disco Nothing’s Shocking, gli AC/DC con Blow Up Your Video, Iggy Pop con il brano Gold Metal e i Jethro Tull con Crest Of A Knave. Vinceranno loro, e a non tutti andrà giù quel titolo.

I Jethro Tull vincono il Grammy nella categoria hard rock/heavy metal, e – come ricorderà Alice Cooper – il pubblico pensa che sia uno scherzo. Lo stesso Lars Ulrich, tra l’altro, tornerà sull’argomento qualche anno più tardi sostenendo che tutto fosse programmato: “Erano stati già stampati 10.000 dischi dei Jethro Tull con la dicitura ‘Vincitori dei Grammy’, prima della cerimonia”.

In ogni caso, con i Metallica ai Grammy il mondo intero assiste all’incontro tra il prestigioso premio e il mondo del metal. I Four Horsemen salgono sul palco e si esibiscono con One, con un James Hetfield visibilmente emozionato che sulle prime note della strofa fa qualche errore, ma tutto si giustifica con il crescendo di tensione che è proprio del brano, un pezzo da museo per la band statunitense.

Scherzo o meno, pilotato o meno, Il 1989 è l’anno in cui l’heavy metal è stato reso dignitoso quanto il pop, quanto la musica mainstream.