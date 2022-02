Sarà Martiño Rivas de Le Ragazze del Centralino il protagonista di Nacho Vidal, Un’industria XXXL, la serie biografica sulla vita del celebre pornoattore spagnolo, già annunciata da tempo ma finora senza un volto alla guida del cast. Il format è in sviluppo da molti mesi da parte di Bambú Producciones, la stessa casa di produzione che ha realizzato le serie in costume Gran Hotel, Velvet, Le Ragazze del Centralino, Fariña, Jaguar e il thriller di prossima uscita per AppleTv+ Now and Then.

Martiño Rivas de Le Ragazze del Centralino, già nel cast della serie teen horror El Internado, cambia completamente registro rispetto ai suoi ultimi lavori affrontando il ruolo del celebre attore del cinema hard spagnolo Nacho Vidal, nome d’arte di Ignacio Jordà González, protagonista di oltre 600 film e regista di oltre un centinaio di pellicole nel corso della sua attività tra la fine degli anni Novanta e il 2014, quando si è ritirato dalle scene.

Martiño Rivas de Le Ragazze del Centralino inizierà le riprese della serie, destinata al servizio streaming StarzPlay, nelle prossime settimane: al suo fianco nel cast María de Nati, nei panni della fidanzata dell’attore. Nacho Vidal, Un’industria XXXL è una serie fictional che si propone di indagare, attraverso la vita di una star del porno, “l’altra industria cinematografica“, che rappresenta un settore economico fortissimo in Spagna, dove muove più di 500 milioni di euro all’anno.

A Martiño Rivas de Le Ragazze del Centralino, oggi 37 anni, spetterà il compito di incarnare un personaggio diventato a suo modo un’icona a cavallo tra i due secoli, che ha saputo imporsi al di là delle sue doti fisiche come una star internazionale. Nacho Vidal, Un’industria XXXL è prodotta in collaborazione con Bambú Producciones e La Claqueta PC. Gli autori sono Teresa Fernandez-Valdés, Ramón Campos, Gema R. Neira, che hanno scritto alcune delle serie spagnole di maggior successo degli ultimi anni, da Cable Girls a Velvet, qui produttori esecutivi insieme a Olmo Figueredo.

Continua a leggere su optimagazine.com