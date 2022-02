Di nuovo Liam Gallagher contro Noel, di nuovo c’entrano gli Oasis anche se per vie traverse. Negli ultimi tempi l’ex frontman della band britannica sta svelando molto di sé nelle numerose interviste rilasciate, ma non manca l’occasione per snocciolare aneddoti sul fratello con il quale ha condiviso uno dei progetti musicali più importanti degli ultimi 30 anni.

A mettere di nuovo Liam Gallagher contro Noel, questa volta, è la Kosmic Kyte, la casa di produzione cinematografica fondata dai due fratelli nel 2021 ma che no, non ha certamente fatto tornare la pace tra i due. Di fatto la Kosmic Kyte nasce, tra i tanti motivi, per gestire il materiale audio-visivo ancora presente negli archivi degli Oasis. Da questo scopo è nato Oasis Knebworth 1996, e proprio su questo film Liam sente di dire la sua sul fratello Noel.

Di più, Liam sostiene di aver scelto di far parte della Kosmic Kyte solamente per contrastare le idee del fratello. “È vero che Noel dispone di tutte le canzoni [degli Oasis, ndr], ma non dell’immagine, sulla quale ritengo di ricoprire un ruolo importante”. A cosa si riferisce Liam?

Il cantautore di As You Were fa riferimento proprio al momento di fissare un titolo per Oasis Knebworth 1996. In primo luogo, i due fratelli non si interfacciano mai direttamente tra loro, bensì lo fanno attraverso soci e collaboratori. Nel decidere un titolo per il film celebrativo sui concerti estivi degli Oasis del 1996, ad esempio, secondo Liam il fratello Noel avrebbe proposto titoli imbarazzanti, da The One With The Fu*king Golden Ticket a Operation Fu*king Gold.

“Era troppo ridicolo”, sostiene Liam, che rivela di essere l’autore del titolo Oasis Knebworth 1996: “Fan*ulo, doveva chiamarsi così”. Sottilmente, continuano le invettive di Liam Gallagher contro Noel, anche su decisioni che non interessano né il futuro della band né la loro vita personale.