Justin Bieber in Italia nel 2022: l’artista si esibirà nel nostro Paese per un’unica serata in programma a Lucca. Per i fan italiani, oggi, una vera e propria sorpresa la nuova tappa che Justin Bieber terrà nella penisola in occasione del Justice Tour 2022 che lo vedrà esibirsi in tutto il mondo. I dettagli sui biglietti in prevendita sono già noti.

Il concerto di Justin Bieber in Italia nel 2022 è atteso nell’ambito del Lucca Summer Festival, l’evento toscano che vedrà esibirsi sullo stesso palco numerosi artisti di risonanza nazionale ed internazionale. Tra gli ultimi annunciati in ordine di tempo c’è il cantante dei record, Justin Bieber, che sarà a Lucca questa estate per l’unica tappa della sua tournée mondiale attesa nella nazione.

La data è quella del 31 luglio 2022, il palco quello del Lucca Summer Festival. I biglietti saranno in prevendita a breve, secondo due scaglioni: alla pre-sale anticipata riservata agli ascoltati di Radio 105 farà seguito la prevendita generale.

“Abbiamo lavorato duro per creare il migliore show che abbiamo mai fatto, e non vediamo l’ora di condividerlo con i fans di tutto il mondo, ci vediamo presto!”, le parole di Justin Bieber nell’annunciare i prossimi appuntamenti live.

Justin Bieber in Italia nel 2022, biglietti in prevendita

Il Justice World Tour di Justin Bieber farà tappa in Italia il 31 luglio 2022 al Lucca Summer Festival! I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili in pre-sale dalle ore 10.00 di giovedì 24 febbraio su www.105.net. La vendita generale partirà sabato 26 febbraio alle ore 10.00.

I prezzi dei biglietti per Justin Bieber a Lucca nel 2022:

Posto In Piedi € 65,00 + prev.

Tribuna Laterale Numerata € 100,00 + prev.

Pit Area – Posto In Piedi €.78,00 + prev.

Justin Bieber in Italia nel 2023

Justin Bieber sarà in Italia anche nel 2023: sono già stati annunciati i suoi concerti attesi nella penisola il prossimo anno, recuperi delle tappe che avrebbe dovuto tenere nel 2021 e rimandati a causa dell’emergenza pandemica dovuta al Covid-19. Justin Bieber si esibirà in concerto a Bologna il 27 e il 28 gennaio, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.