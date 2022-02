Il Napoli è reduce da una bruttissima prestazione contro il Cagliari, con il quale è riuscito a conquistare in extremis solamente un punto (partita terminata 1-1) grazie ad una prodezza di testa di Victor Osimhen. La compagine allenata da mister Luciano Spalletti ha perso la ghiotta occasione di portarsi in vetta alla classifica: adesso, con questo amaro pareggio, si è posizionata al secondo posto a pari punti (54 con esattezza) con l’Inter, con i nerazzurri che però hanno un match da recuperare. Gli azzurri hanno dovuto fare i conti con diverse assenze importanti, come quella di capitan Insigne, Politano, Lozano, Anguissa e Lobotka, con giocatori non al meglio della condizione come Osimhen e Fabian Ruiz, e pagando, probabilmente, la stanchezza fisica dello scorso match in Europa League contro il Barcellona.

In casa Napoli, come se non bastasse, continua a piovere sul bagnato: infatti, nel match di ieri contro i sardi si sono infortunati altri due giocatori, ovvero l’indistruttibile Giovanni Di Lorenzo, costretto a uscire a metà primo tempo per insistenti giramenti di testa dopo aver preso una botta alla cervicale in seguito ad un contrasto aereo con il cagliaritano Altare, e Kevin Malcuit, subentrato al posto del numero 22 e sostituito dal giovane Zanoli nei minuti finali della partita per un risentimento al polpaccio destro. L’edizione giornaliera del quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’ ha fatto il punto della situazione circa le condizioni dei due terzini destri.

Il club di De Laurentiis, durante il post-partita di ieri, ha aggiornato e rassicurato i tifosi sulle condizioni di entrambi i calciatori: Di Lorenzo, che oggi sosterrà nuovi esami strumentali, non ha accusato nessun disturbo (per lui si è trattato solo di una forte contusione). C’è qualche problema in più, invece, per Malcuit a causa di un risentimento al polpaccio destro. Purtroppo, in vista del match di ritorno al Maradona di giovedì 24 febbraio contro il Barcellona, l’ex Empoli potrebbe provare a stringere i denti, anche se sarebbe meglio non rischiare quando c’è di mezzo un colpo alla testa, mentre il francese sicuro non ci sarà. Insomma, il Napoli è in vera e propria emergenza sull’out di destra.

