La produzione preliminare, propedeutica a quella di massa, dei nuovi iPhone 14 avrebbe avuto luogo: come riportato da ‘9to5mac.com‘, la fase di trial production sarebbe partita, così da consentire poi alla produzione di massa di avvenire senza intoppi.

Stando alle ultime voci provenienti dalla Cina, Luxshare dovrebbe occuparsi solo dei modelli base, a differenza di quanto avvenuto l’anno scorso, avendo messo le mani anche su una quota per gli iPhone 13 Pro. Foxconn non dovrà temere la concorrenza (da quello che è fin qui emerso, avrebbe ottenuto l’esclusiva dell’assemblaggio degli iPhone 14 Pro, che sono anche gli esemplari che fruttano di più remunerativamente parlando, non solo ad Apple, ma anche a chi li assembla). L’avvio della trial production sembra essere partita in linea con quanto avvenuto gli scorsi anni, ragion per cui tutto sta procedendo per il meglio. Il passaggio dagli attuali iPhone 13 ai prossimi iPhone 14 sarà significativo, in quanto potrebbe essere eliminato il notch in favore di una tecnologia meno ingombrante, magari con uno schermo forato, per non parlare degli 8GB di RAM a bordo dei modelli Pro in luogo dei 6GB delle versioni odierne (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato).

Probabilmente scomparirà la variante mini, che non ha ottenuto il successo sperato dalla mela morsicata (che quest’anno ha voluto riprovarci, ma comunque con scarsi risultati). Ce ne faremo una ragione in ogni caso: ci faremo andare bene tutto quello che Apple vorrà mandarci, sperando davvero questo sia l’anno buono per vedere qualcosa di diverso (non che gli iPhone 13 stiano facendo male, ma è arrivato il momento di cambiare un po’ di più). Voi sapete già di voler puntare sui prossimi iPhone 14? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

