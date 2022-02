Si avvia verso il finale Lea Un Nuovo Giorno, la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti. I due torneranno di nuovo su Rai1 oggi, 22 febbraio, e poi faranno lo stesso la prossima settimana, l’1 marzo, con il gran finale di questa prima, e sicuramente non ultima, stagione. Le cose per Lea si complicano in corsia ma anche nella vita privata visto che si ritrova a fare i conti con quello che prova per il suo ex Marco. I due presto si troveranno stretti in un imbuto e a quel punto la dolce infermiera potrebbe non poter più fare dietrofront.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Lea Un Nuovo Giorno rivelano che il rapporto tra Marco e la sua ex finirà di nuovo in tilt quando lei lo accuserà di averla ingannata e presa in giro. Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quarta e ultima puntata di Lea-Un nuovo giorno rivelano che il rapporto tra Marco e la sua ex Lea arriverà di nuovo ai ferri corti.

La donna, infatti, punterà il dito contro l’uomo accusandolo di averla ingannata e per questo motivo si sentirà presa in giro da lui. Nonostante i loro attriti si ritroveranno di nuovo a lavorare fianco a fianco in corsia quando una nuova emergenza si presenterà in ospedale, alla fine scoppierà la passione tra loro in vista di una possibile seconda stagione o tutto sarà rimandato ai nuovi episodi?

In attesa di scoprirlo, i fan si potranno piazzare davanti allo schermo oggi, 22 febbraio, per due nuovi episodi di Lea un Nuovo Giorno dal titolo La Casa dei ricordi e Come eravamo in cui l’avvocato informa Lea che la casa di campagna che lei e Marco avevano comprato prima del divorzio ha finalmente trovato acquirenti, ma Marco si rifiuta di venderla. I due si ritroveranno insieme sotto lo stesso tempo e a quel punto si renderanno conto che il loro sentimento è ancora vivo.

"Semplicemente la amo e forse non ho mai smesso."#LeaUnNuovoGiorno STASERA #22febbraio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/pXKz165Nlu — Rai1 (@RaiUno) February 22, 2022

Intanto, Matteo, 16 anni, promessa del nuoto, arriva in ospedale con una bronchite in rapido peggioramento e toccherà a Marco intervenire per salvare la vita al ragazzo. Pietro ribadisce a Michela il suo sincero interesse per lei, i due trascorrono un’inaspettata notte di passione, che porta Michela ad arrivare in ritardo al suo secondo lavoro e ad essere licenziata, come finirà per lei? Intanto una donna incinta si sente male in un negozio e viene soccorsa da Anna e il suo bambino nasce prematuro e viene ricoverato nel reparto di Lea.