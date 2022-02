Negli ultimi anni si sta diffondendo nelle cucine italiane un tubero dalle notevoli proprietà nutritive e, per questo, molto indicato per una dieta sana ed equilibrata. Parliamo del topinambur, conosciuto anche come rapa tedesca o carciofo di Gerusalemme.

Un altro elemento che favorisce la sua diffusione è la sua adattabilità ad essere coltivato in qualsiasi tipo di terreno e con qualsiasi clima, pur preferendo temperature calde. Il topinambur cresceva spontaneamente nelle pianure dell’America settentrionale. I francesi lo portarono in europa nel XVII secolo. In italia oggi viene spesso preferito alla patata per le sue qualità nutritive.

Il topinambur contiene pochissime calorie, è composto per l’80% da acqua. Nel restante 20% troviamo glucidi (inulina, circa il 15%), vitamina A, B e C, potassio, ferro e magnesio. Grazie alla presenza di fibre e di inulina, il topinambur è un alimento parecchio indicato per soggetti diabetici e in sovrappeso.

In particolare, l’inulina svolge importantissime funzioni: aumenta il senso di sazietà, agisce sulla flora intestinale stimolando il sistema immunitario contro le stipsi, favorisce l’assorbimento dei minerali, come il calcio, nell’intestino.

Infine, ma non meno importante, il topinambur ha anche un buon sapore, altro fattore che ne favorisce la diffusione.