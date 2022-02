Col finale di Carter 2 su Sky Investigation, in onda il 22 febbraio, giunge al termine anche in Italia la commedia poliziesca canadese creata da Garry Campbell, già conclusasi su CTV nel dicembre 2019.

Il finale di Carter 2, con gli episodi 9 e 10 in onda in prima visione sul canale 114 di Sky, vede il protagonista Harley Carter (interpretato da Jerry O’Connell) impegnato in casi che lo coinvolgono in modo particolare dal punto di vista personale. Nel penultimo episodio, infatti, ritrova l’ex agente Vijay Gill (Varun Saranga), mentre nel finale di stagione si ritroverà faccia a faccia con un ex collega di set, che lo riporterà ai tempi in cui era una star del piccolo schermo.

Ecco le trame del finale di Carter 2, in onda il 22 febbraio dalle 21.10 in prima tv su Sky Investigation. Tutti gli episodi della prima e della seconda stagione sono disponibili anche on demand e in streaming su Now.

Vijay, l’ex agente di Carter, assume lui e Dave per un incarico delicato: ritrovare il suo potenziale nuovo fidanzato, che è misteriosamente scomparso.

Per un caso che riguarda una serie di misteriosi attacchi nella baia, Carter si trova a riunirsi con il coprotagonista dello show in cui interpretava un poliziotto…

Il finale di Carter 2, al momento, rappresenta la conclusione della serie: dopo un discreto successo e una distribuzione internazionale piuttosto ampia – è stata trasmessa in diversi Paesi in Europa, Asia, Africa, negli Stati Uniti e in America Centro-Meridionale – la serie poliziesca non è andata avanti oltre la seconda stagione, terminata ormai alla fine del 2019. Da allora non è stata più rinnovata e sembra improbabile che possa ripartire dopo oltre due anni di stop.

Continua a leggere su optimagazine.com