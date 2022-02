Ci sono altri spunti che dobbiamo prendere in esame oggi 22 febbraio, a proposito del bonus asilo nido 2022. Tutto ruota attorno alla domanda che dovremo presentare ad INPS entro fine giugno, andando oltre le informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni giorni fa sul nostro magazine. Affinché si evitino brutte sorprese, infatti, è opportuno che tutti valutino alcuni aspetti specifici della domanda, in modo da ottenere quello che è effettivamente previsto dalle attuali normative per il proprio profilo.

Cose da sapere sulla domanda per bonus asilo nido 2022 da presentare all’INPS

Quali sono le cose che dobbiamo sapere sulla domanda per bonus asilo nido 2022 da presentare all’INPS? Effettivamente, alcuni concetti non erano ancora venuti a galla in questo periodo, soprattutto per chi è meno pratico in questo particolare contesto. In primo luogo, la richiesta dovrà essere presentata dal genitore che sostiene le spese relative all’asilo del figlio, indipendentemente dal fatto che la struttura sia pubblica o privata. Dettaglio importante per chi di solito effettua pagamenti con bonifico.

Ancora, per ricevere correttamente il bonus asilo nido 2022, il genitore dovrà per forza di cose indicare l’asilo frequentato dal figlio, specificando contestualmente anche il codice fiscale della struttura. Per evitare il pericolo che la domanda possa essere rigettata, sarà indispensabile elencare le mensilità riguardanti la frequenza dell’asilo. Oltre ad allegare i documenti che attestino il pagamento della retta, il richiedente dell’indennizzo dovrà tener presente che il bonus riguarderà ovviamente le sole mensilità effettivamente godute.

Dunque, massima attenzione ad ogni dettaglio relativo al bonus asilo nido 2022, in quanto la domanda da presentare all’INPS nel corso dei prossimi mesi dovrà tener conto di diversi fattori stando alle informazioni trapelate fino a questo momento. Avete altri dubbi in merito? Chiedete pure qui di seguito, lasciando un commento nello spazio apposito.