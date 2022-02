Sono stati annunciati i concerti di Dargen D’Amico nel 2022, previsti tra i mesi di aprile e maggio. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022, il cantante comunica i primi appuntamenti live: tornerà sul palco in primavera per 4 date nei club.

Dargen D’Amico presenterà l’album Nei Sogni Nessuno è Monogamo in uscita il prossimo 4 marzo. Nell’album è contenuto anche il singolo presentato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione del Festival numero 62, Dove Si Balla. Con oltre 15 milioni di stream totali sulle piattaforme digitali, occupa al momento la posizione #5 di Spotify Italia ed è alla quarta posizione della classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio.

Nella tracklist del nuovo disco anche una cover, quella presentata a Sanremo. Dargen D’Amico si è messo alla prova con un pezzo che ha fatto la storia della musica italiana: La Bambola di Patty Pravo, brano con cui ha gareggiato nel corso della quarta serata del Festival.

I concerti di Dargen D’Amico nel 2022

A Festival concluso, per l’artista è il momento di pensare al nuovo album di inediti. A seguire tornerà sul palco. I concerti di Dargen D’Amico nel 2022 sono già noti, annunciati nelle scorse ore. I biglietti sono disponibili in prevendita sui principali circuiti autorizzati, sia online che nei punti vendita fisici dislocati in tutta la penisola.

Il 27 aprile, l’artista si esibirà alla Casa Della Musica di Napoli per far tappa il 28 all’Orion di Roma. L’8 maggio Dargen D’Amico è atteso all’Alcatraz di Milano e il 13 maggio all’Estragon di Bologna.

27 APRILE – h. 21,00 NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

28 APRILE – h. 21,00 ROMA – ORION CLUB

8 MAGGIO – h. 21,00 MILANO – ALCATRAZ CLUB

13 MAGGIO – h. 21,00 BOLOGNA – ESTRAGON CLUB