L’utilizzo di WhatsApp spesso è anche associato allo scambio di foto, documenti, video o audio, non solo quindi relativo ai messaggi scritti. C’è però un aspetto che il più delle volte può infastidire i vari utenti quando si inviano foto o video, ossia tali file multimediali vengono ridimensionati automaticamente dall’app, con una qualità nettamente peggiore. Se ad esempio l’immagine è stata scattata in HD, inviandola tramite WhatsApp ecco che viene immediatamente soggetta ad un ridimensionamento, non mantenendo quindi la medesima qualità.

Spunti per mandare foto su WhatsApp in HD

Si torna a parlare di WhatsApp, dunque, dopo gli approfondimenti dei giorni scorsi. Per molti questo può essere un problema, ma è anche facilmente risolvibile attraverso un trucco alquanto banale che non necessita assolutamente l’utilizzo di un’altra applicazione. A volte per sfruttare qualche funzione più dettagliata su WhatsApp ci si affida ad app di terze parti, non è però questo il caso perché si può mantenere intatta la qualità delle immagini inviate seguendo una procedura molto semplice.

Le foto in HD tramite WhatsApp possono essere inviate senza dover temere un ridimensionamento e lo stesso discorso vale chiaramente anche per i video o qualsiasi tipo di file che si ritrova con dimensioni piuttosto ampie. Come bisogna quindi procedere? In primis bisogna entrare nella chat in cui si ha intenzione di inviare la foto in HD o il file di grandi dimensioni, qui basterà cliccare sull’icona della graffetta, che si ritrova vicino allo spazio in cui si scrivono i messaggi scegliere tra le varie opzioni quella relativa a “Documento”.

Se si carica un file o un’immagine attraverso questo tipo di procedura, ecco che non si perderà assolutamente la qualità e la dimensione di esso. Non c’è pericolo che possa essere attuato da WhatsApp un ridimensionamento, in questo modo le immagini potranno essere inviate con la stessa qualità con cui vengono scattate, mantenendo ad esempio l’alta definizione. Questa procedura vale anche per chi utilizza WhatsApp Web per scambiare file, video, immagini e così via. Un trucco semplice che potrà svoltarvi la giornata.