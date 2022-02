Criminal Minds torna su Rai4 a partire dalla prima stagione, per un rewatch completo della storica e longeva serie ideata da Jeff Davis: stavolta sarà riproposta dal lunedì al venerdì, a partire da martedì 22 febbraio, nel reserale della rete, con un appuntamento giornaliero che dovrebbe arrivare a coprire tutte le quindici stagioni del procedurale.

Criminal Minds andrà in onda con due episodi al giorno a partire dalle 19.50 sul canale 21 del digitale terrestre. La quindicesima ed ultima stagione è andata in onda su Rai2 nel 2020 e nel frattempo CBS sta già sviluppando un revival, che riporterà in scena alcuni degli attori principali e dei volti più amati di Criminal Minds, in particolare coloro che hanno avuto ruoli di primo piano nelle ultime stagioni.

In attesa della nuova serie Criminal Minds ricomincia su Rai4 dalla primissima stagione, che ha rappresentato una novità nel panorama della tv generalista nel lontano 2005: il poliziesco racconta le avventure dell’Unità di Analisi Comportamentale (BAU, Behavioral Analysis Unit), un’efficientissima squadra speciale dell’FBI composta da esperti psicocriminologi col compito di elaborare il profilo psicologico e comportamentale dei più pericolosi criminali e assassini seriali del Paese. Dal 2005 al 2020, nel corso di quindici stagioni, la serie ha raccontato le indagini e le operazioni della squadra del BAU, supervisionata dal capo unità Aaron Hotchner (Thomas Gibson, licenziato durante la dodicesima stagione) e in seguito da Emily Prentiss (Paget Brewster).

A fare la fortuna del team di Criminal Minds sono i personaggi Jason Gideon (Mandy Patinkin), fondatore della BAU nonché miglior profiler del Bureau, l’ex agente di polizia Derek Morgan (Shemar Moore, nel cast fino alla stagione 11), l’esperto di profilazione geografica Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) capace di individuare particolari che nessun altro riesce a vedere. E ancora Jennifer Jareau (AJ Cook), detta JJ, addetta alle comunicazioni, l’esperta in crimini a sfondo sessuale Elle Greenway (Lola Glaudini), l’esperto in profiling David Rossi (Joe Mantegna), la specialista linguistica Alex Blake (Jeanne Tripplehorn), la psicologa forense Tara Lewis (Aisha Tyler), il tecnico informatico Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), l’esperto in controspionaggio Stephen Walker (Damon Dupton), l’agente Luke Alvez (Adam Rodríguez) e tanti altri personaggi che si sono succeduti nel corso degli anni.

Alcuni volti del cast originale di Criminal Minds sono già stati confermati per il revival attualmente in sviluppo presso CBS Studios. Sarà l’ennesimo format di un vero e proprio franchise multimediale che oltre ad aver ispirato diversi spin-off e remake in molti Paesi nel mondo, ha dato vita perfino a un videogioco.

