Come è possibile verificare la copertura Open Fiber nella propria zona di riferimento e restare continuamente aggiornati sui passi in avanti compiuti per la tecnologia sul territorio italiano? Gli strumenti a disposizione per non perdersi informazioni in tal senso sono quelli ufficiali e disponibili appunto sul sito Openfiber.it.

Cosa è Open FIber

Prima di chiarire le modalitù per verificare la copertura Open Fiber, è meglio specificare di cosa stiamo parlando. La nascita della società risale al 2015 con l’obiettivo di creare un’infrastruttura di rete a banda ultra larga (BUL) tutta in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, ossia fino alle abitazioni). Si tratta di una partecipate di Enel e Cassa Depositi e Prestiti e si pone l’obiettivo, a lungo termine, di raggiungere tutte le regioni italiane.

Open Fiber non è un vero e proprio operatore al quale è possibile abbonarsi da cliente finale per ottenere il servizio di connessione di rete. Potremmo, al contrario, considerarlo una sorta di “operatore all’ingrosso” che mette a disposizione la sua infrastruttura a veri e proprio interlocutori dei clienti (Vodafone e Fastweb per citarne soltanto due.

Come verificare la copertura di Open Fiber

Per verificare la propria copertura non bisognerà fare altro che compilare il form ufficiale con la località e l’indirizzo di proprio interesse, Nella stessa pagina è possibile effettuare una ricerca per città e dunque visionare l’elenco di tutti i centri già raggiunti dalla tecnologia.

Per verificare i progressi di volta in volta raggiunti proprio per la copertura Open Fiber, varrà invece la pena tenere sotto osservazione l’area dei comunicati stampa sempre sul sito OpenFiber.it. Sono infatti frequentissimi i resoconti sulle zone ora raggiunte dalla fibra ottica. In questo mese di febbraio, ad esempio, diverse zone delle Marche e pure dell’Abruzzo sono state finalmente servite dalla tecnologia e altre seguiranno.

