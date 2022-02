Claudio Baglioni è malato e rimanda alcuni dei concerti previsti per il tour 2022 nei teatri. Le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni: l’artista sta bene, seppur positivo al Covid-19.

Claudio Baglioni è infatti risultato positivo ad un tampone di controllo e attualmente sta rispettando le misure previste dal governo in caso di positività al Coronavirus. Per questo motivo non ha potuto tenere alcuni dei concerti in programma nel mese di febbraio, rimandati alla primavera inoltrata.

I primi concerti saltati sono stati quelli in programma nella settimana compresa tra il 14 e il 20 febbraio nei teatri di Torino, Saint Vincent, Asti, Cremona e Venezia. Le date di recupero sono già state confermate e vedranno Baglioni salire sul palco tra aprile e maggio.

In seguito, sono stati rimandati anche i live in programma a Novara, Brescia e Como, inizialmente previsti per la settimana in corso. Anche questi verranno recuperati nel mese di maggio, secondo i nuovi appuntamenti già comunicati.

I biglietti acquistati per i concerti di febbraio restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti, secondo il calendario disponibile alla fine di questo articolo.

Claudio Baglioni malato, aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

L’ufficio stampa di Claudio Baglioni fa sapere che l’artista sta bene e in questo momento è in attesa dell’esito negativo del test Covid-19. Baglioni sta quindi aspettando di negativizzarsi, per poter riprendere le attività live previste nelle prossime settimane, scongiurando ulteriori rinvii dei concerti già programmati nei teatri d’Italia.

Le condizioni di salute dell’artista non destano preoccupazioni: Baglioni sta bene e presto tornerà all’attività live.

I concerti riprogrammati

26 aprile – Teatro Ponchielli di CREMONA (recupero del 18 febbraio)

29 aprile 2022 – Teatro Coccia di NOVARA (recupero del 22 febbraio)

1° maggio – Palais di SAINT VINCENT – AO (recupero del 15 febbraio)

2 maggio – Teatro Regio di TORINO (recupero del 14 febbraio)

3 maggio – Teatro Alfieri di ASTI (recupero del 17 febbraio)

05 maggio 2022 – Teatro Grande di BRESCIA (recupero del 24 febbraio)

06 maggio 2022 – Teatro Sociale di COMO (recupero del 23 febbraio)