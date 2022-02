Si chiama Bam Bam, il nuovo singolo in cui Camila Cabello duetta con Ed Sheeran. I due artisti sono di nuovo insieme dopo aver collaborato in South Of The Border, un duetto con Cardi B contenuto nel disco No.6 Collaborations Project (2019) del cantautore britannico. La cantautrice cubana ha annunciato ieri sera, lunedì 21 febbraio, il nuovo singolo che anticiperà il nuovo album Familia, seguito ideale di Romance.

Camila Cabello duetta con Ed Sheeran

Il singolo in cui Camila Cabello duetta con Ed Sheeran sarà fuori il 4 marzo 2022. L’artista cubana ha annunciato la novità presentando Sheeran come “una delle mie persone e artisti preferiti”, specificando che il singolo uscirà un giorno dopo il suo compleanno.

Bam Bam è la prima novità pubblicata dalla Cabello nel 2022 e segue i due inediti Don’t Go Yet e Oh Na Na pubblicati nel 2021 come anticipazioni dell’album in uscita. Nel mese di novembre la cantautrice è stata al centro del gossip per la fine della relazione con Shawn Mendes annunciata da entrambi sui rispettivi profili social. Mendes, inoltre, poco dopo la separazione ha pubblicato il singolo It’ll Be Okay.

Intanto, per Ed Sheeran è tempo di duetti eccellenti. Dopo l’esperienza natalizia con Elton John, il cantautore britannico ha duettato con i Bring Me The Horizon in una nuova versione della sua Bad Habits, oltre a una collaborazione con Taylor Swift in The Joker And The Queen. Negli ultimi giorni, infine, da Dani Filth dei Cradle Of Filth sono emerse possibilità di collaborazione con Ed Sheeran.

Il nuovo album di Camila Cabello

Di Familia, il nuovo album di Camila Cabello, non si ha ancora una data. La cantautrice cubano-statunitense, tuttavia, ha riferito a più riprese che il disco è stato scritto in piena pandemia e deve il suo titolo alla riscoperta dell’importanza della famiglia.

Un ambiente, quello familiare, che le ha fatto ritrovare le vibrazioni giuste per scrivere nuova musica, con il risultato di un viaggio introspettivo in cui la cantautrice dipinge le sue radici.