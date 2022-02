Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio, ci sarà il calcio d’inizio del Monday Night della 26a giornata di Serie A tra Cagliari e Napoli. La partita si terrà presso l’Unipol Domus alle ore 19.00. Una sfida molto importante per entrambe le compagini: da un lato la formazione allenata da Luciano Spalletti punta a tutti i costi ai tre punti con la possibilità di agganciare il Milan in vetta alla classifica (reduce da un pareggio in casa della Salernitana) e di superare l’Inter, che invece ieri è uscita sconfitta dal Meazza contro un ottimo Sassuolo. Dall’altro la formazione guidata dall’ex Walter Mazzarri occupa la terz’ultima posizione in classifica e, in caso di vittoria, potrebbe uscire dalla zona retrocessione sorpassando il Venezia. Insomma, si prospetta una gara molto combattuta. A questo punto, non ci resta che scoprire quali saranno le probabili formazioni di questa sera.

In casa Napoli la lista degli indisponibili ritorna piuttosto folta: con il recentissimo infortunio di capitan Lorenzo Insigne (che in allenamento ha riportato un affaticamento muscolare), ricordiamo il KO di Zambo Anguissa (che nello scorso match contro l’Inter ha subito una lesione di basso grado del muscolo adduttore), proseguendo poi con Stanislav Lobotka e Matteo Politano, che almeno all’inizio sembravano pronti per una convocazione, concludendo con Lozano e un Osimhen non al top della condizione. Senza dimenticare anche l’assenza di Axel Tuanzebe. Tanti sono gli indisponibili anche in casa Cagliari. Infatti sarà importante nonché decisiva la rifinitura delle ultime ore per Pavoletti, Marin, Lykogiannis, Lovato e Carboni, tutti non al meglio, mentre resterà certamente fermo ai box Nahitan Nandez.

Ecco di seguito quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Cagliari-Napoli, secondo le ultime riportate dal quotidiano sportivo ‘Corriere dello Sport’:

CAGLIARI (3-5-2) con Cragno; Obert, Altare, Goldaniga; Lykogiannis, Dalbert, Grassi, Marin, Bellanova; Joao Pedro, Pereiro. A disposizione: Radunovic, Aresti, Ceppitelli, Carboni, Lovato, Zappa, Baselli, Kourfalidis, Gagliano, Pavoletti, Keita.

NAPOLI (3-4-2-1) in campo con Ospina; Juan Jesus, Koulibaly, Rrhamani; Mario Rui, Zielinski, Demme, Di Lorenzo; Mertens, Elmas; Petagna. A disposizione: Meret, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Ghoulam, Zanoli, Fabian Ruiz, Osimhen, Ounas.

