Nuovo appuntamento con Sherlock 2 su La7, con gli ultimi episodi della seconda stagione in onda lunedì 21 febbraio. Ecco le anticipazioni.

Si comincia con l’episodio 2×02, intitolato I mastini di Baskerville.

Sherlock e John vengono contattati da un uomo che ha incubi ricorrenti a proposito della morte del padre, a cui lui stesso aveva assistito quando era un bambino e che ha segnato profondamente la sua infanzia. Ciò che spinge Sherlock ad accettare il caso è una particolare parola ormai in disuso che l’uomo usa per descrivere l’accaduto: un mastino, cioè un segugio.

A seguire, l’episodio 2×03, nonché finale di stagione, dal titolo Le cascate di Reichenbach:

Moriarty sta per mettere in opera quello che può essere considerato il crimine del secolo. Sherlock deve scoprire qual è il suo vero obiettivo e fermarlo prima che sia troppo tardi, mettendo a repentaglio la sua reputazione e perfino la sua vita.

Sherlock torna su La7 il 28 febbraio con i primi due episodi della terza stagione. Nel 3×01 dal titolo La casa vuota, sono passati due anni dalla scomparsa di Sherlock e ognuno è andato avanti con la sua vita: John è in procinto di sposarsi con Mary Morstan, e Molly ha un fidanzato. Tuttavia, un attacco terroristico a Londra costringe Sherlock a tornare per sventare l’imminente minaccia. A seguire, l’episodio 3×02 intitolato Il segno dei tre. Arriva il giorno delle nozze di John e Mary e Sherlock, testimone dello sposo, ha l’arduo compito del discorso. Nel corso della cerimonia, però, il detective si rende conto che un omicidio sta per essere commesso e che l’assassino è presente tra gli ospiti. Per cercare di smascherarlo, inizia una serie di ragionamenti per capire chi potrebbe essere il potenziale killer.

Nel cast della serie, Benedict Cumberbatch nei panni di Sherlock Holmes; Martin Freeman è John Watson; Una Stubbs nel ruolo di Mrs. Hudson (proprietaria dell’edificio al 221B di Baker Street); Rupert Graves è l’ispettore Greg Lestrade; Mark Gatiss recita nei panni di Mycroft Holmes, fratello di Sherlock; Louise Brealey è la patologa Molly Hooper; e Andrew Scott interpreta Jim Moriarty, celebre nemesi di Holmes.

Continua a leggere su optimagazine.com.

L’appuntamento con Sherlock su La7 si rinnova ogni lunedì in prima serata con due episodi a settimana.