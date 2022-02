Sarà anche l’effetto post lancio di un competitor d’eccezione, ma gli sconti per gli iPhone 13 su Amazon si sono intensificati in questi giorni. Proprio nella finestra del pre-ordine del rivale Samsung Galaxy S22, è possibile acquistare i melafonini di ultima generazione ad un valore commerciale particolarmente basso, almeno rispetto al loro standard. Va solo specificato che i dispositivi potrebbero non essere recapitati immediatamente e dunque bisognerà pazientare per poterli avere tra le mani.

Il modello standard iPhone 13 su Amazon ora è in offerta soprattutto nella sua colorazione RED Product. Il costo al pubblico del dispositivo è infatti pari a soli 802 euro, a fronte dei canonici 930 euro, per la versione da 128 GB. Nelle altre nuance, il costo sale di una ventina di euro, non di più. Il pacco giungerà a destinazione dal prossimo 17 marzo.

Per chi punta al più piccolo dei dispositivi della serie del 2021, ossia all’iPhone 13 Mini, lo sconto neppure manca. La migliore delle proposte sul noto store è quella per la variante bianca del melafonino nel modello da 127 GB a 717 euro. Anche in questo secondo caso la spedizione è attesa dopo il 17 marzo.

L’iPhone 13 su Amazon è in promozione anche in riferimento alla variante Pro. Il dispositivo nella nuance Azzurro Sierra e nel modello 128 GB è in vendita a 1147,5 euro, invece che a 1189 euro. Il ribasso è sempre legato a dei tempi di consegna non certo celeri, visto che il pacco dovrebbe giungere dal 18 marzo in poi.

Per finire la carrellata di sconti relativi agli iPhone 13 su Amazon, c’è da prendere in considerazione l’iPhone 13 Pro Max, il top di gamma assoluto della serie 2021. Il dispositivo è acquistabile ora a 1.289,00 nella sua versione da 128 GB e nella colorazione bianca che, per fortuna, arriverà a destinazione già il 24 febbraio.

