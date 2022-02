Le attrici de L’Amica Geniale 3 sono troppo giovani per interpretare delle donne tra i venti e i trent’anni? A chiederselo, in prima battuta, sono stati anche i produttori, gli sceneggiatori e il regista della terza stagione della serie, Storia di Chi Fugge e di Chi Resta. Poi però hanno scelto di mantenere nei loro ruoli le poco più che adolescenti Margherita Mazzucco, nei panni di Elena Greco, e Gaia Girace, come Lila Cerullo. Entrambe sono appena maggiorenni e forse di anni ne dimostrano ancor meno, ma la produzione ha scelto di tenerle in video il più possibile, visto che ormai i loro volti hanno caratterizzato i personaggi principali de L’Amica Geniale per gli spettatori di tutto il mondo (la serie è un grande successo su HBO negli Stati Uniti).

A chi considera le attrici de L’Amica Geniale 3 poco credibili nei panni di giovani madri e mogli, lavoratrici in cerca di affermazione personale e sociale nell’Italia degli Anni di Piombo, il regista della nuova stagione Daniele Luchetti (subentrato dietro la macchina da presa al produttore esecutivo Saverio Costanzo) ha replicato difendendo la scelta di non stravolgere il cast della serie, almeno per ora. Questa sarà infatti l’ultima stagione di Mazzucco e Girace, che lasceranno il posto inevitabilmente a donne di mezza età nell’ultimo capitolo, l’adattamento del romanzo finale della tetralogia di Elena Ferrante Storia della Bambina Perduta.

In difesa delle attrici de L’Amica Geniale 3, durante la messa in onda della terza puntata il 20 febbraio, Luchetti ha chiesto al pubblico di esercitare quello che da sempre viene chiesto allo spettatore, la sospensione dell’incredulità di fronte ad un’opera d’arte o di finzione: in sostanza, di lasciarsi trasportare dalla storia e dall’interpretazione senza fissarsi sulla scarsa credibilità derivante dalla giovane età. Anche perché, conferma Luchetti, con l’appuntamento del 27 febbraio, il finale di stagione, il pubblico dirà definitivamente addio alle due protagoniste della serie.

A chi ha fatto fatica con le età di Margherita e Gaia dico una cosa sola: lasciatevi andare e godetevi le ultime due ore di questo meraviglioso cast. Domenica prossima usciranno di scena, meritando solo applausi. — daniele luchetti (@danieleluchetti) February 21, 2022

Della scelta fatta per le attrici de L’Amica Geniale 3, Luchetti aveva già parlato in conferenza stampa, sottolineando sì la difficoltà di rendere credibili dei discorsi politici, femministi e socialmente impegnati per l’epoca pronunciati da ragazze molto giovani, ma aveva anche sostenuto che Mazzucco e Girace avevano ancora molto da dare ai loro personaggi e che valeva la pena mantenere per questa stagione la loro interpretazione di Lenù e Lila, pur necessitando di qualche accorgimento per farle sembrare più adulte. In fondo negli anni Settanta in cui è ambientata la stagione 3 (il quinto episodio si apre con la strage di Piazza della Loggia a Brescia del 1974), le due amiche del rione Luzzatti non hanno nemmeno trent’anni ed è stato ancora possibile colmare lo scarto d’età con le interpreti, cosa che risulterà impraticabile con l’ultima stagione, il cui cast non è stato ancora svelato.

