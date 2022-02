Dopo oltre tre mesi di attesa debutta The Walking Dead 11×09 su Disney+ oggi, 21 febbraio. Qualche ora fa la seconda parte dell’ultima stagione ha fatto capolino negli Usa lasciando senza parole i fan americani che si sono ritrovati con una Maggie furiosa e sanguinaria, con Daryl costretto a dire addio al suo ultimo scorcio di vita e con Eugene finalmente sulla strada di ritorno con al seguito quella che sembra essere la prospettiva di una vita migliore, ma sarà davvero tutto oro quello che luccica?

Chi ha seguito la serie AMC in questi anni sa bene che non è mai stato così e quello che sembrava essere un porto sicuro speso si è rivelato ben altro, cosa ne sarà quindi dei nostri superstiti in questi ultimi episodi?

Le vite di tutti sono appesi ad un filo e mentre la lotta si fa dura i leader, come Maggie, sanno bene che l’unica cosa che conta è la sopravvivenza e che per questo non si può fare a meno di cibo e viveri. Ancora una volta la serie torna all’origine e ricorda ai fan il perché di tanto amore in questi anni e in The Walking Dead 11×09 sicuramente gli spunti per un tuffo nel passato ci sono tutti.

ATTENZIONE SPOILER!

Da una parte si conclude, almeno per ora, quella che poteva essere la stoia tra Daryl e Leah visto che entrambi hanno scelto le loro ‘famiglie’. Già il finale della prima parte di The Walking Dead 11 aveva segnato un solco tra i due e la première della seconda parte non è da meno con gli alessandrini contro i Razziatori nella loro lotta per il cibo. Le cose non si mettono bene però per questi ultimi quando il loro leader si ritrova senza equipaggio e senza armi durante una situazione di stallo, a quel punto è Leah ad accettare l’accordo di Daryl di andarsene senza ulteriori spargimenti di sangue.

Maggie però nega l’accordo per via della promessa fatta ad Elijah e così affonda una falce nel petto di Carver sparando poi a ciò che resta della famiglia di Leah, lei compresa. La donna riesce a fuggire, almeno per ora, ci sarà modo per lei di tornare magari al fianco di Daryl? Le anticipazioni rivelano di sì, speriamo solo che non si debba rimpiangere questo momento.

Dopo la battaglia e l’arrivo dei viveri per gli alessandrini, ecco spuntare Eugene e gli uomini del Commonwealth promettendo una vita migliore e benessere, sarà davvero così o questo è davvero l’inizio dell’ultima, sanguinosa, guerra per Maggie, Daryl e i loro compagni?