Il OnePlus 10 Pro è stato presentato in Cina da qualche tempo, ma è la prima volta che abbiamo modo di ammirare la Panda White Edition, accompagnata da 12GB di RAM e 512GB di storage interno. Come riportato da ‘fonearena.com‘, la nuova nuance si aggiunge alle già esistenti Volcanic Black e Emerald Forest, che ricordiamo essere disponibili solo nel mercato locale.

Quanto alle specifiche tecniche, il OnePlus 10 Pro include uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QuadHD+ (pari a 3216 x 1440 pixel) LTPO 2.0 e refresh rate fino a 120Hz. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 1 di Qualcomm, con 12GB di RAM LPDDR5 e 512GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Non manca il lettore di impronte digitali in-display, come pure il suppporto DualSIM (nano + nano). Il OnePlus 10 Pro presenta una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale Sony IMX789 da 48MP (OIS, apertura f/1.8), un ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50MP ed un teleobiettivo da 8MP (OIS, zoom ottico 3,3x e apertura f/2.4).

La fotocamera frontale include un sensore Sony IMX615 da 32MP (apertura f/2.4). A bordo sono presenti le connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS e NFC. La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 80W cablata, a 50W wireless ed anche inversa. Android 12 con ColorOS 12.1 (in Cina) e OxygenOS 12 (versione Global) muoveranno i fili della parte software. Il OnePlus 10 Pro Panda White Edition sarà disponibile in Cina dal 1 marzo al prezzo di 5799 Yuan, pari a circa 800 euro al cambio attuale (scopriremo più avanti se sarà destinato anche al mercato europeo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

