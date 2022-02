Slittano i concerti di Rocco Hunt in programma per quest’anno. Il tour resta in programma per il 2022, ma andrà in scena con qualche mese di ritardo rispetto al calendario comunicato in precedenza.

Le date del Libertà + Rivoluzione Tour 2022 di Rocco Hunt erano attese a partire dal 4 marzo ma verrà interamente riprogrammato a causa del perdurare della situazione di emergenza pandemica legata al Covid-19. A causa delle vigenti norme ministeriali restrittive in materia di Coronavirus, non potrà tenersi il prossimo mese il tour del cantante campano.

La buona notizia per tutti i fan è che i concerti di Rocco Hunt hanno già date di recupero per le quali i biglietti già in loro possesso restano validi.

Libertà + Rivoluzione Tour 2022 di Rocco Hunt slitta per essere riprogrammato a partire dal mese di maggio. Le prime date in calendario sono quelle del 10 e dell’11 maggio al Pala Partenope di Napoli. A seguire, il cantante sarà a Bari (14 maggio) e poi a Bologna (16 maggio). La tournée passerà per Roma il 18 giugno e per Milano il 22 giugno.

A seguire, Rocco Hunt tornerà sul palco ad ottobre per i concerti rimanenti. Parliamo delle date di Firenze (11 ottobre), Padova (14 ottobre), Torino (18 ottobre) e Brescia (23 ottobre). Cambiano inoltre le location di Milano e Roma. Il concerto di Milano si sposta al Carroponte, dal Fabrique; quello di Roma si sposta all’Auditorium Parco della Musica dall’Atlantico Live.

I concerti di Rocco Hunt nel 2022

10 e 11 maggio – Pala Partenope di NAPOLI (recuperi dell’11 e 12 marzo)

14 maggio – Teatro Team di BARI (recupero del 16 marzo al Demodè di Modugno)

16 maggio – Teatro Europauditorium di BOLOGNA (recupero del 9 marzo all’Estragon)

18 giugno – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di ROMA (recupero del 5 marzo e del 12 aprile all’Atlantico Live))

22 giugno – Carroponte di MILANO (recupero del 4 marzo al Fabrique)

11 ottobre – Tuscany Hall di FIRENZE (recupero dell’11 aprile)

14 ottobre – Gran Teatro Geox di PADOVA (recupero del 7 aprile)

18 ottobre – Teatro Concordia di TORINO (recupero del 4 aprile)

23 ottobre – Teatro Dis_Play di BRESCIA (recupero del 14 aprile)

I biglietti acquistati restano validi per le rispettive nuove date.

A partire dalle ore 16.00 di lunedì 7 marzo 2022, i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per gli spettacoli di Bari (Demodè di Modugno), Bologna (Estragon) e Roma (Atlantico Live) dovranno confermare la partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/rocco-hunt-2022

I detentori dei biglietti per tutte le altre date non dovranno fare alcuna procedura di registrazione e potranno accedere allo show con il titolo di accesso già in loro possesso.

Ulteriori informazioni via mail all’indirizzo: assistenza@friendsandpartners.it