Con l’arrivo dei cloud e delle memorie digitali abbiamo lentamente perso l’abitudine di stampare foto. Questo ha causato una quantità infinita di ricordi persi tra milioni di dati digitali.

Ma fortunatamente è possibile stampare tutte le foto del tuo ultimo viaggio o i selfie fatti con le amiche in un unico album fatto appositamente per questi ricordi. Un album per foto riporta sempre a galla momenti di gioia ed è importante salvaguardare i nostri ricordi anche perché in futuro potranno esserci di conforto e aiutarci a superare i momenti difficili.

Gli album per foto sono molto utili anche per mettere in ordine i ricordi ed evitare di perdere delle bellissime fotografie. Inoltre, può essere un’idea originale per fare un regalo ad una persona cara.

In commercio ci sono diversi modelli e tra questi troverai sicuramente un album per foto perfetto per te o da regalare. Come per esempio:

, dove è possibile anche aggiungere oltre alle foto anche delle grafiche e dei testi per ricordare ogni momento; il raccoglitore di foto, in questo caso si può scegliere se fare un album fotografico oppure una deliziosa memory box;

Il vantaggio di stampare i ricordi

La comodità e l’utilità di avere un album per foto sta anche nell’ordine che puoi ritrovare sistemando i tuoi ricordi. Infatti, per esempio, dividendo gli album fotografici in base ai viaggi e alla data del viaggio potrai anche ritrovare un ricordo molto più facilmente.

Oppure puoi personalizzare le tue memory box e mettere tutte le foto riguardanti quel viaggio o quel momento di vita in una scatola; in modo da sapere dove andare a cercare quando vorrai rivivere determinati momenti.

Inoltre, quando decidi di stampare le tue foto scopri un modo completamente nuovo. Infatti, la maggior parte delle volte che si cerca un servizio come questo, si viene a conoscenza del fatto che si possono anche realizzare dei poster, degli ingrandimenti e persino dei calendari con le tue foto preferite.

Infatti, se la tua migliore amica è diventata mamma da poco regalarle un calendario con le prime foto del bambino potrebbe essere un’idea molto carina e originale. Se invece, vuoi abbellire il salone o la tua camera da letto con qualche ricordo qua e là, puoi anche decidere di stampare un poster con la tua dolce metà, con la tua famiglia o del tuo fedele amico a quattro zampe.

Molte volte è facile trovare dei kit, acquistabili insieme alle foto, completi di spago, nastro adesivo e mollettine vintage per appendere i tuoi ricordi più belli ovunque tu voglia.

Gli album di foto fai da te

Avrai ormai capito che di idee per stampare foto ce ne sono a bizzeffe, ma ce n’è una che risulta particolarmente simpatica. Infatti, quando si tratta di sporcarsi le mani con colori, colla e adesivi piace a tutti tornare un po’ bambini.

Esistono per questo degli album per foto fai da te, acquistando questo articolo sarà possibile decorare le tue foto con diversi adesivi attacca e stacca in modo da personalizzare l’album in qualunque modo tu voglia.

Un’altra cosa che si può fare è ingrandire le tue foto preferite oppure creare un collage da appendere che è possibile personalizzare con diverse grafiche in base all’occasione. In un’epoca digitale come quella in cui viviamo è diventato fondamentale stampare album per foto, in questo modo sarà possibile conservare adeguatamente ogni ricordo e non perdersene più neanche uno.

Inoltre, come hai potuto constatare la scelta è tanta e potrai decidere tu il metodo migliore per conservare le tue foto, in alternativa potrai darti un’idea per un regalo originale e unico da fare a una persona cara. Anche perché non c’è niente di più bello del rivedere determinati momenti che sono stati importanti e fondamentali nella nostra vita.