Màkari 3 ci sarà oppure no? Al momento non conosciamo ancora il futuro della fiction di Rai1 con Claudio Gioè ma alla luce degli ascolti raccolti in questo mese, con le prime due puntate delle tre previste già andate in onda con un discreto successo, sembra che il futuro di Saverio sia ancora tra i piani della tv pubblica? La risposta potrebbe arrivare questa sera quando il finale della seconda stagione andrà in onda chiarendo alcuni punti di questi ultimi episodi e mettendo le presunte fondamenta di un sequel.

Ad andare in onda sarà l’ultima puntata dal titolo Il lusso della giovinezza tratta dal romanzo omonimo di Gaetano Savatteri in cui un tragico evento si abbatte su Suleima e su tutta la comunità de La Città del Sole. A scombussolare la prima serata di Rai1 oggi, 21 febbraio, sarà la morte inaspettata di Teodoro Bettini. L’uomo risulterà scomparso da varie ore prima di venire trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato.

A quel punto il nostro protagonista dovrà mettere da parte la sua gelosia per consolare e sostenere Suleima mentre la polizia inizia le sue indagini fino a quando non giungerà alla conclusione di archiviare il decesso come un banale incidente escursionistico. Il personaggio interpretato da Claudio Gioè a quel punto deciderà di mettersi lui a lavoro sul caso convinto che si tratti invece di un omicidio.

Ecco il promo del finale di oggi:

Non ci vorrà molto per lui a capire che è l’unico a pensarla così mentre i ragazzi de La Città del Sole cominciano a guardarlo con fastidio e sospetto, anche Suleima presto cambierà idea sul suo fidanzato? Paradossalmente la loro situazione precipiterà perché in seguito al terribile lutto, lei si stringerà nel dolore con gli amici de La Città del Sole, un dolore dal quale Saverio è fatalmente escluso. Saranno queste le indagini più importanti di Saverio perché dal loro esito dipenderà la sua vita con Suleima ma anche l’eventuale conferma di Màkari 3.