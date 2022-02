Sono state comunicate le nuove date di Bryan Adams in Italia nel 2022. Il tour dell’artista nel nostro Paese era stato cancellato a causa del perdurare della situazione di emergenza dovuta al Covid-19, che non consentiva la capacità al 100% per le location annunciate.

I fan hanno dovuto attendere qualche settimana per conoscere i dettagli relativi ai nuovi appuntamenti, che oggi sono finalmente ufficiali. La tournée, prevista a febbraio e cancellata alla fine del mese di gennaio, potrà essere integralmente recuperata. Le date dei concerti di Bryan Adams in Italia nel 2022 sono già note: l’artista sarà nel nostro Paese a dicembre per tre eventi nei palazzi dello sport.

I tre concerti italiani si terranno a Conegliano Veneto, Roma e Firenze. Le date sono quelle del 5 dicembre alla Zoppas Arena di Conegliano Veneto, del 6 dicembre al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) di Roma e dell’8 dicembre al Mandela Forum di Firenze.

Gli spettatori già in possesso di biglietti per le date di febbraio potranno usarli per accedere alle rispettive nuove date in base alla città e alla location del concerto.

I fan in possesso dei biglietti per la data di Consegliano Veneto del 14 febbraio 2022 potranno accedere al concerto del 5 dicembre 2022. I fan in possesso dei biglietti per l’11 febbraio 2022 a Roma potranno accedere allo show del 6 dicembre 2022.

I fan in possesso dei ticket per lo spettacolo in programma il 12 febbraio 2022 a Firenze, potranno accedere a quello dell”8 dicembre 2022.

Altri biglietti saranno in vendita da domani mattina, martedì 22 febbraio, su TicketOne. Questo evento è soggetto alla nuova normativa che prevede l’obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso. All’ingresso verrà verificato che il titolare del biglietto sia il suo effettivo utilizzatore, attraverso la verifica del documento d’identità.

Le nuove date di Bryan Adams in Italia nel 2022

5 DICEMBRE 2022 – CONEGLIANO VENETO Zoppas Arena

6 DICEMBRE 2022 – ROMA Palazzo dello Sport

8 DICEMBRE 2022 – FIRENZE Mandela Forum