La Direttrice 2 non sembra essere nell’orizzonte di Netflix, come è ormai chiaro dopo il mancato annuncio di un rinnovo per la seconda stagione: la cancellazione della serie è un dato di fatto anche per la sua protagonista Sandra Oh, che con questo progetto ha sancito la sua prima collaborazione con lo streamer, ma ha anche affrontato un mezzo flop in termini di accoglienza (piuttosto tiepida, va detto).

La Direttrice 2 sembra essere stata archiviata sin da subito: questa dramedy ambientata nel mondo dell’università tra cattedre, uffici e aule, non ha entusiasmato il pubblico né la critica, nonostante un team creativo di esperti della scrittura televisiva e la presenza di un talento indiscusso come quello di Sandra Oh (qui la nostra recensione della prima stagione).

La stessa attrice ha confermato che La Direttrice 2 non ci sarà. Sentita per il Variety’s Awards Circuit Podcast, Oh è parsa rassegnata all’idea della cancellazione e ha ammesso che non ci sono aspettative per una nuova stagione, senza nascondere una certa delusione per il mancato rinnovo: a suo parere, infatti, The Chair avrebbe avuto ancora qualcosa da dire.

Nessuno mi ha chiamato, quindi immagino che non accadrà. Mi sarebbe piaciuto molto, perché pensavo che ci fosse così tanto materiale da esplorare potenzialmente. Poiché l’ambientazione e i personaggi erano avviati… Sono comunque felice che ci sia stata, è stata una grande esperienza. Ma sono triste che sia finita.

Oltre all’addio a La Direttrice 2, in questo periodo Sandra Oh sta metabolizzando anche la fine di Killing Eve, il thriller di BBC America in cui ha recitato per quattro stagioni al fianco di Jodie Comer e che le è valso diverse nomination (Emmy Awards, BAFTA, Screen Actors Guild Awards) come miglior attrice in una serie drammatica. La quarta ed ultima stagione arriva su TIMVision il 28 febbraio. Volto storico di Grey’s Anatomy, cui ha preso parte nel ruolo di Cristina Yang per le prime 10 stagioni, Oh ha dichiarato più volte di non voler tornare nemmeno per un’eventuale finale della serie, che appare ancora lontano dopo il rinnovo da parte di ABC per la diciannovesima stagione.

