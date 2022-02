Ci sono ulteriori novità importanti che dobbiamo prendere in esame a proposito della scheda tecnica e più in generale dell’uscita dell’iPhone 14 in Italia oggi 21 febbraio. Apple, infatti, vuol fare importanti passi in avanti anche in termini di specifiche, se pensiamo che con ogni probabilità ci avvicineremo agli standard dei principali smartphone Android in termini di memoria RAM. Come del resto vi abbiamo riportato pochi giorni fa sul nostro magazine. La questione, però, potrebbe espandersi anche verso altre questioni.

Cosa sappiamo ad oggi su display ed uscita dell’iPhone 14 in Italia

Secondo gli ultimi report, infatti, l’uscita dell’iPhone 14 potrebbe essere accompagnata da un’altra svolta in termini di caratteristiche, se pensiamo al fatto che l’idea di Apple sarebbe quella di puntare con grande decisione sui display OLED LTPS. Allo stato attuale, potremmo dire che i 120 Hz non saranno presenti nell’intera gamma, ma solo il lavoro portato avanti da BOE, che a quanto pare sta affrontando problemi di produzione non indifferenti per assicurare il giusto quantitativo di pannelli OLED, ci dirà qualcosa di più sotto questo punto di vista.

C’è un altro aspetto da tenere in considerazione questa mattina, che riguarda più da vicino l’uscita dell’iPhone 14 sul mercato. Stando a quanto riportato da alcune fonti, infatti, non ci dovrebbero essere particolari imprevisti e soprattutto ritardi in termini di commercializzazione dei prodotti. Al netto di una pandemia che ancora oggi fa sentire i suoi effetti verso i più grandi produttori di smartphone, al punto che potrebbero esserci slittamenti sorprendenti anche con il Samsung Galaxy S22, Apple avrebbe tutte le carte in regola per rispettare la sua solita tabella di marcia.

Solo rumors, almeno per ora, ma è chiaro che quanto raccolto stamane a proposito dell’uscita dell’iPhone 14 in Italia e nel resto d’Europa sia quantomeno incoraggiante per i potenziali acquirenti del device.