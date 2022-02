È già tempo del finale di Vigil – Indagine a Bordo su Sky Atlantic: il 21 febbraio va in onda l’ultimo appuntamento con la serie drammatica inglese di BBC One ambientata tra la polizia scozzese, la Royal Navy e l’MI5.

Il finale di Vigil – Indagine a Bordo su Sky Atlantic svelerà l’esito delle indagini dell’ispettrice capo della polizia scozzese Amy Silva (interpretata da Suranne Jones), inviata sul sottomarino lanciamissili balistici nucleare HMS Vigil di classe Vanguard dopo una misteriosa morte a bordo e la conseguente scomparsa di un peschereccio scozzese. Il terreno di scontro con la marina inglese e il servizio di sicurezza britannico aprirà scenari inquietanti sul caso.

Ecco la trama del finale di Vigil – Indagine a Bordo il 21 febbraio in prima serata sul canale 110 di Sky, con gli ultimi due episodi, il quinto e il sesto della miniserie creata da Tom Edge e prodotta da World Productions.

Mente il Vigil è totalmente fuori da ogni comunicazione, da terra Kirsten cerca disperatamente di capire l’origine della minaccia che incombe sul sottomarino.

Amy è intrappolata, e il tempo sta finendo… Da terra Kirsten collabora freneticamente per individuare il traditore, e provare a salvare l’equipaggio del Vigil e la sua collega.

Il finale di Vigil – Indagine a Bordo non dovrebbe aprire ad una seconda stagione: il format è stato concepito infatti come una miniserie, a cui lo sceneggiatore Tom Edge ha lavorato ispirandosi al Continuous At-Sea Deterrent (CASD) del Regno Unito e alla vita degli equipaggi nei sottomarini. La serie è stata distribuita anche negli Stati Uniti sulla piattaforma Peacock (ora disponibile anche per gli abbonati Sky italiani), mentre In Italia è stata trasmessa da Sky Atlantic in tre serate dal 7 febbraio scorso.

