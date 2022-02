Oggi è il compleanno di Tiziano Ferro: l’artista di Latina compie 42 anni, tanti sono quelli trascorsi dal momento della sua nascita. Era il 21 febbraio 1980 quando Tiziano Ferro veniva al mondo da papà Sergio e mamma Giuliana. Anni dopo sarebbe nato anche suo fratello, Flavio.

Una cascata di auguri ha raggiunto stamattina il cantante, che ormai vive stabilmente in America. Ha sposato Victor Allen qualche anno fa e con lui ha costituito una famiglia dall’altra parte del mondo, adottando tanti pezzi di cuore. Sono i cani adulti, che Tiziano e Victor sostengono e salvano da morte sicura, garantendo loro un posto caldo in cui vivere.

L’ultima adozione, in ordine di tempo, è quella che ha visto Gianni raggiungere casa Ferro/Allen. “Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista “eutanasia” di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste”, le parole del cantante nel momento dell’adozione.

Nel giorno del compleanno di Tiziano Ferro, tanti sono i fan da ogni parte del mondo che condividono un pensiero per lui sulle note delle sue amatissime canzoni, in attesa di poterlo presto rivedere dal vivo in concerto in tutto il mondo. Tiziano ringrazia con una foto e con una riflessione. Scrive sui social: “42, E non penso sarei arrivato sano e salvo fino a qui senza il vostro amore!”

Per il ritorno live bisognerà ancora attendere. Il tour negli stadi d’Italia, inizialmente programmato per il 2020 e poi rimandato al 2021 è stato annullato e poi rischedulato per il 2023, con il nuovo album di inediti al quale l’artista sta già lavorando.

Il nuovo disco di Tiziano Ferro si intitolerà Il Mondo è Nostro e arriverà quest’anno.