Il bacio di Delia e Soleil fa discutere e non in quanto un bacio tra donne, forse quella soglia l’abbiamo già superata da un po’ specie al Grande Fratello Vip 2021, ma in quanto tutto sembra ancora studiato a tavolino. Alex Belli è davvero il deus ex machina di tutta questa storia? Al momento non lo sappiamo ancora con certezza ma tutti gli indizi portano proprio a pensare questo e il pubblico continua a dividersi.

Da una parte c’è chi gongola, come il padrone di casa, per questa storia e il presunto triangolo di cui tutti parlano, ma dall’altra c’è chi è stufo di quello che è diventato il Grande Fratello Vip tanto da minacciare spesso di boicottarlo. Il fatto è che il programma continua ad andare avanti con un discreto successo di ascolti, almeno in confronto a quello a cui la rete è abituata, e questo ha portato fino al bacio saffico di questo fine settimana.

La festa Wild ha spinto Soleil Sorge ad alzare un po’ il gomito ed ecco che il dado è tratto: Delia e la sua ex rivale in amore si trovano in giardino, parlano un po’ e poi si lanciano in un lungo bacio con tanto di abbraccio che lasciava addirittura presagire altro. Al momento le due donne di Alex Belli si sono fermate qui ma oggi a Mattino5 si è parlato di questo chiamando in causa una criminologa che non ha fatto altro che puntare il dito contro l’attore, reo di essere un uomo pavone pronto a sentirsi al centro dell’attenzione sempre e comunque.

Come se non bastasse, Arianna David chiama in causa un video che gira sui social e che proverebbe come, prima del bacio di Delia e Soleil, marito e moglie si siano messi d’accordo. Sarà vero oppure no? Al pubblico l’ardua sentenza: