Sono stati annunciati i concerti di Gemitaiz in estate. In attesa dei live autunnali, il cantante comunica le date del tour estivo che lo porteranno a calcare i principali palchi della penisola nei prossimi mesi.

La tournée estiva di Gemitaiz inizierà da Roma per chiudersi a Prato alla fine del mese di agosto, almeno stando al calendario comunicato in data odierna.

I biglietti per tutti i concerti di Gemitaiz in estate sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne da oggi, sia online che nei punti vendita fisici dislocati in tutto il territorio italiano.

La prima tappa estiva di Gemitaiz si terrà in occasione del Rock in Roma il 18 giugno. Il 28 giugno l’artista sarà live a Padova e il 5 luglio a Legnano (Milano). Il 6 luglio il tour proseguirà verso Collegno (Torino) e il 9 luglio verso Senigallia (Ancona).

Gemitaiz è atteso a Brescia il 16 luglio e a Catania il 22 luglio.

Le date di agosto lo vedranno in concerto a Gallipoli (Lecce) il 17 e a Prato il 27 del mese. Al momento sono questi gli ultimi live previsti per l’estate per i quali i biglietti sono già disponibili in prevendita. I concerti estivi anticipano la tranche autunnale della tournée, i cui appuntamenti sono già noti.

I concerti di Gemitaiz in estate

18 GIUGNO 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA

28 GIUGNO 2022 – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

5 LUGLIO 2022 – LEGNANO (MI) – RUGBYSOUND

6 LUGLIO 2022 – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

9 LUGLIO 2022 – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA FESTIVAL

16 LUGLIO 2022 – BRESCIA – ARENA CAMPOMARTE

22 LUGLIO 2022 – CATANIA – CATANIA SUMMER FEST (VILLA BELLINI)

17 AGOSTO 2022 – GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST (PARCO GONDAR)

27 AGOSTO 2022 – PRATO – PRATO È SPETTACOLO